CANSON CAPITAL PARTNERS INVESTE IN NOVATA

LONDRA, 1 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Canson Capital Partners (Canson), tramite il veicolo Canson Capital Partners Growth Holdings Ltd, è lieta di annunciare il suo investimento in Novata,una piattaforma tecnologica ideata per semplificare la raccolta e l'analisi dei dati ESG per i fondi di private equity e le loro società in portafoglio.

Uno dei prinicpali obiettivi di Canson è di apportare valore all'ecosistema del capitale privato. Un pilastro fondamentale degli investimenti in private equity è l'identificazione ed attuazione di politiche ESG sostenibili nelle società in portafoglio. Grazie alla sua facilità d'uso, tecnologia all'avanguardia e possibilità di personalizzazione, la piattaforma Novata consente a GP, LP e management team di monitorare i progressi compiuti durante il ciclo d'investimento.

Matteo Canonaco, co-fondatore di Canson, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi ed entusiasti di collaborare con Alex Friedman, Scott Kennedy e il team di Novata in questo viaggio che ha il potenziale di trasformare il dialogo ESG in fatti concreti e siamo pronti a supportarli facendo leva sulle nostre relazioni privilegiate nel mondo del private equity".

Canson Capital Partners

Canson Capital Partners è una delle principali società di Merchant Banking focalizzata sul capitale alternativo. La società è specializzata nell'identificare alternative solution capital per sviluppare partnership strategiche con aziende. Creata nel 2017, Canson Capital Partners gestisce circa $500m di AUM ed è stata coinvolta in transazioni internazionali per un valore totale di oltre $70 miliardi. Canson Capital Partners è il nome commerciale di Canson Ltd, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.

