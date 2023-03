Canson Capital Partners annonce son investissement dans Novata

LONDRES, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Canson Capital Partners ("Canson"), par l'entremise de sa société affiliée Canson Capital Partners Growth Holdings Ltd, annonce son investissement dans Novata , la principale plateforme technologique conçue pour simplifier la collecte et l'analyse des données ESG pour les sociétés de capital-investissement et leurs sociétés de portefeuille.

Canson met clairement l'accent sur l'amélioration de l'écosystème du capital-investissement. Pour les entreprises, un pilier important de l'investissement dans le capital-investissement consiste à clairement identifier et mettre en œuvre des politiques ESG durables dans l'ensemble de leurs sociétés de portefeuille. Grâce à sa technologie personnalisable de pointe et facile d'utilisation, la plateforme Novata permettra aux associés commandités, associés commanditaires et équipes de gestion de suivre leurs progrès tout au long de la vie de leurs investissements.

Matteo Canonaco, cofondateur de Canson, a déclaré : "Nous sommes très fiers et très heureux de collaborer avec Alex Friedman, Scott Kennedy et l'équipe de Novata dans cette aventure qui a le potentiel de transformer le dialogue sur les ESG en faits concrets, et nous avons hâte de les soutenir au moyen de notre base de relations à travers le spectre du capital-investissement."

À propos de Canson

Canson Capital Partners est une société d'investissements et de banque d'affaires spécialisée dans les sources alternatives de capitaux. Grâce à un engagement pour compte propre, l'équipe cherche à mettre en relation des sources alternatives de capitaux avec des opportunités spécifiques, permettant ainsi aux clients d'atteindre leurs objectifs stratégiques à long terme. Fondée en 2017, Canson Capital Partners gère aujourd'hui des actifs d'environ 500 millions de dollars et a offert des conseils sur des transactions liées au capital-investissement d'une valeur d'entreprise globale de plus de 70 milliards de dollars. Canson Capital Partners est le nom commercial de Canson Ltd, qui est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority.

