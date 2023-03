Canson Capital Partners gibt seine Investition in Novata bekannt

LONDON, 01. März 2023 /PRNewswire/ -- Canson Capital Partners („Canson") gibt über seine Tochtergesellschaft Canson Capital Partners Growth Holdings Ltd seine Investition in Novata bekannt, die führende Technologieplattform, die entwickelt wurde, um die Sammlung und Analyse von ESG-Daten für Private-Equity-Unternehmen und ihre Portfoliounternehmen zu vereinfachen.

Canson hat einen klaren Fokus auf die Verbesserung des Private-Equity-Ökosystems. Eine bedeutende Säule der Investition in Private Equity besteht darin, dass Unternehmen nachhaltige ESG-Richtlinien in allen Portfoliounternehmen klar identifizieren und umsetzen. Dank ihrer hochmodernen anpassbaren Technologie und Benutzerfreundlichkeit wird die Novata-Plattform GPs, LPs und Managementteams in die Lage versetzen, ihre Fortschritte während der gesamten Lebensdauer ihrer Investitionen zu verfolgen.

Matteo Canonaco, Mitbegründer von Canson Capital Partners, sagte: „Wir sind sehr stolz und freuen uns darauf, auf dieser Reise mit Alex Friedman, Scott Kennedy und dem Novata-Team zusammenzuarbeiten, die das Potenzial hat, den ESG-Dialog in Fakten zu verwandeln, und wir freuen uns darauf, sie durch unsere Beziehungsbasis im gesamten PE-Spektrum zu unterstützen.

Informationen zu Canson

Canson Capital Partners ist ein führendes, auf alternatives Kapital ausgerichtetes spezialisiertes Investment- und Handelsbankunternehmen. Das Team bietet Principal-to-Principal-Engagement und strebt danach, die Quellen von alternativem Kapital mit spezifischen Gelegenheiten zu verbinden und Kunden in die Lage zu versetzen, ihre langfristigen strategischen Ziele zu erreichen. Canson Capital Partners wurde 2017 gegründet und verwaltet heute Vermögenswerte von ca. 500 Millionen US-Dollar und hat bei Private-Equity-Transaktionen mit einem Gesamtwert von mehr als 70 Milliarden US-Dollar beraten. Canson Capital Partners ist der Handelsname der Canson Ltd, die von der Financial Conduct Authority zugelassen ist und reguliert wird.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2010820/Canson_Logo.jpg

SOURCE Canson