CDF conclude la sua partecipazione al FII Riyadh Forum sottolineando il suo ruolo nell'attivare un settore culturale in via di sviluppo

RIYADH, Arabia Saudita, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Il Fondo per lo sviluppo culturale (CDF) ha concluso con successo la sua partecipazione al Forum Future Investment Initiative (FII) che si è concluso a Riad giovedì sotto il patrocinio di Sua Altezza Reale il Principe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Primo Ministro del Regno dell'Arabia Saudita.

Mr. Mohammed bin Dayel CDF’s CEO During the Session

Ora, alla sua sesta edizione, il forum FII ha visto la partecipazione di leader mondiali, imprenditori d'élite e importanti gestori di fondi globali. Il CDF è stato il partner strategico dell'istituto che ha organizzato il forum, che si è svolto al King Abdul Aziz International Conference Center dal 25 al 27 ottobre, con l'obiettivo di sfruttare le opportunità di investimento disponibili per promuovere la crescita economica, potenziare l'innovazione, utilizzare la tecnologia avanzata e superare le sfide globali.

Durante una discussione dal titolo "The Next Creator Economy", Mohammed Bindayel, Chief Executive Officer di CDF, ha discusso di come la tecnologia moderna e i nuovi media stiano cambiando il volto della cultura e contribuiscono a promuovere le tendenze che stanno aprendo entusiasmanti opportunità per i formati culturali, tra cui musica e film.

Il Sig. Bindayel ha delineato il ruolo di queste innovazioni nella riduzione delle barriere tra i creatori culturali e il loro pubblico, facilitando nuove fonti di redditività per potenziare il settore e rafforzare il suo contributo all'economia del Regno. Ha inoltre sottolineato l'accelerazione della crescita dell'economia creatrice e il modo in cui questo contribuisce a responsabilizzare i creatori e gli investitori in ogni aspetto della cultura.

In una discussione visionaria intitolata "Film Enablers - Boost The Regional Film Industry", Faisal Al-Aseeri, Direttore del CDF Film Sector Financing Program, ha sottolineato l'importanza della cinematografia per la crescita dell'economia di una nazione, citando la capacità del settore di attrarre investimenti, promuovere destinazioni per i turisti e mettere in evidenza il paesaggio artistico e culturale unico di una nazione.

Il Sig. Al-Aseeri ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato nel finanziamento della cinematografia. Attraverso questa sinergia, ha commentato, i registi locali possono ottenere l'accesso alle giuste risorse necessarie per costruire set di film e preparare location di riprese per produzioni cinematografiche nazionali e globali.

Il padiglione del CDF al forum FII è stato aperto per una discussione pubblica sull'importanza di investire nella cultura e su come questo possa contribuire a promuovere la crescita economica. Il padiglione ha inoltre familiarizzato il pubblico con vari programmi CDF volti a fornire strumenti di finanziamento sostenibili.

Durante la sua presenza al forum FII, il CDF ha cercato di diffondere attivamente la consapevolezza del suo ruolo nella crescita economica e di incoraggiare le organizzazioni private e non-profit a partecipare alla costruzione di una crescita sostenibile nell'ecosistema culturale oltre ad attirare capitale e incoraggiare le istituzioni finanziarie a investire nella cultura evidenziando l'enorme potenziale del settore.

Questi sforzi si allineano strettamente con gli obiettivi del FII Institute di creare una rete efficace di attori globali oltre a gettare luce sui settori emergenti che dovrebbero plasmare il futuro degli investimenti internazionali e dell'economia globale nei prossimi decenni.

