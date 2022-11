CDF conclut sa participation au Forum FII Riyadh en soulignant son rôle dans la mise en place d'un secteur culturel en développement

À titre de partenaire stratégique du FII Institute

RIYADH, Arabie Saoudite, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Fonds de développement culturel (CDF) a conclu avec succès sa participation au Forum de la Future Investment Initiative (FII), qui s'est achevé jeudi à Riyadh sous le patronage de Son Altesse Royale le Prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Premier ministre du Royaume d'Arabie Saoudite.

Le forum FII, qui en est à sa sixième édition, a réuni des leaders mondiaux, des hommes d'affaires d'élite et d'éminents gestionnaires de fonds internationaux. Le CDF a servi de partenaire stratégique de l'institut qui a organisé le forum, qui s'est déroulé au King Abdul Aziz International Conference Center du 25 au 27 octobre, dans le but de capitaliser sur les opportunités d'investissement disponibles pour stimuler la croissance économique, favoriser l'innovation, utiliser les technologies avancées et surmonter les défis mondiaux.

Au cours d'une table ronde intitulée « The Next Creator Economy », Mohammed Bindayel, directeur général de CDF, a expliqué comment la technologie moderne et les nouveaux médias changent le visage de la culture et contribuent à favoriser les tendances qui ouvrent des opportunités passionnantes pour les formats culturels, notamment la musique et le cinéma.

M. Bindayel a souligné le rôle de ces innovations dans la réduction des barrières entre les créateurs culturels et leur public, la facilitation de nouvelles sources de rentabilité pour soutenir le secteur et le renforcement de sa contribution à l'économie du Royaume. Il a également souligné l'accélération de la croissance de l'économie des créateurs et la manière dont celle-ci contribue à renforcer le pouvoir des créateurs et des investisseurs dans tous les aspects de la culture.

Dans une discussion visionnaire intitulée « Film Enablers - Boosting The Regional Film Industry », Faisal Al-Aseeri, directeur du programme de financement du secteur cinématographique du CDF, a souligné l'importance du cinéma dans la croissance de l'économie d'une nation, citant le pouvoir de l'industrie d'attirer les investissements, de promouvoir les destinations auprès des touristes et de mettre en valeur le paysage artistique et culturel unique d'une nation.

M. Al-Aseeri a souligné l'importance de la collaboration public-privé dans le financement de la réalisation de films. Grâce à cette synergie, a-t-il commenté, les cinéastes locaux peuvent avoir accès aux bonnes ressources nécessaires pour construire des plateaux de tournage et préparer les lieux de tournage pour les productions cinématographiques nationales et mondiales.

Le pavillon du CDF au forum FII était ouvert à la discussion publique sur l'importance d'investir dans la culture et comment cela peut aider à stimuler la croissance économique. Le pavillon a également permis de familiariser le public avec divers programmes du FDC visant à fournir des instruments de financement durables.

Tout au long de sa présence au forum FII, le CDF a cherché à faire connaître activement son rôle dans la croissance économique et à inciter les organisations privées et à but non lucratif à participer à la construction d'une croissance durable dans l'écosystème culturel, ainsi qu'à attirer des capitaux et à encourager les institutions financières à investir dans la culture en soulignant l'énorme potentiel du secteur.

Tous ces efforts s'alignent étroitement sur les objectifs du FII Institute, qui consistent à créer un réseau efficace d'acteurs mondiaux, ainsi qu'à faire la lumière sur les secteurs émergents qui devraient façonner l'avenir de l'investissement international et de l'économie mondiale au cours des prochaines décennies.

