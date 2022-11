CDF beëindigt zijn deelname aan het FII Riyadh-forum en benadrukt zijn rol bij het mogelijk maken van een culturele ontwikkelingssector

Als strategische partner van FII Institute

RIYADH, Saoedi-Arabië, 3 november 2022 /PRNewswire/ -- Het Cultural Development Fund (CDF) heeft met succes zijn deelname aan het Future Investment Initiative (FII)-forum afgerond, dat donderdag eindigde in Riyad onder het beschermheerschap van Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, premier van het Koninkrijk Saoedi-Arabië.

Mr. Mohammed Bindayel CDF's CEO During the Session

De inmiddels zesde editie van het FII-forum werd bijgewoond door wereldleiders, elite zakenmensen en prominente beheerders van wereldwijde fondsen. De CDF was de strategische partner van het instituut dat het forum organiseerde, dat van 25 - 27 oktober plaatsvond in het King Abdul Aziz International Conference Centre met als doel de beschikbare investeringsmogelijkheden te benutten om economische groei te stimuleren, innovatie mogelijk te maken, geavanceerde technologie te gebruiken en wereldwijde uitdagingen te overwinnen.

Tijdens een paneldiscussie met de titel "The Next Creator Economy", besprak Mohammed Bindayel, Chief Executive Officer van CDF, hoe moderne technologie en nieuwe media het aanzien van cultuur veranderen en trends helpen bevorderen die stimulerende mogelijkheden bieden voor culturele formats, waaronder muziek en film.

De heer Bindayel schetste de rol van deze innovaties bij het verminderen van de barrières tussen cultuurscheppers en hun publiek, het faciliteren van nieuwe bronnen van winstgevendheid om de sector te ondersteunen en het versterken van haar bijdrage aan de economie van het Koninkrijk. Hij benadrukte ook de versnellende groei van de scheppende economie en hoe deze groei helpt om scheppers en investeerders in elk aspect van cultuur kracht bij te zetten.

In een visionaire discussie getiteld "Film Enablers - Boosting The Regional Film Industry", benadrukte Faisal Al-Aseeri, directeur van het CDF Film Sector Financing Program, het belang van het maken van films voor de groei van de economie van een land, daarbij verwijzend naar het vermogen van de industrie om investeringen aan te trekken, bestemmingen voor toeristen te promoten het unieke kunst- en culturele landschap van een land te benadrukken.

De heer Al-Aseeri benadrukte het belang van publiek-private samenwerking bij het financieren van films. Door deze synergie kunnen lokale filmmakers volgens hem toegang krijgen tot de juiste middelen die nodig zijn om filmsets te bouwen en filmlocaties voor te bereiden voor nationale en internationale filmproducties.

Het paviljoen van de CDF op het FII-forum stond open voor publieke discussie over het belang van investeren in cultuur en hoe dit kan bijdragen aan economische groei. Het paviljoen maakte het publiek ook bekend met verschillende CDF-programma's gericht op het verstrekken van instrumenten voor duurzame financiering.

Tijdens zijn aanwezigheid op het FII-forum probeerde de CDF actief het bewustzijn van zijn rol in economische groei te verspreiden en particuliere en non-profitorganisaties te stimuleren om aan de opbouw van duurzame groei in het culturele ecosysteem deel te nemen, evenals om kapitaal aan te trekken en financiële instellingen te stimuleren om in cultuur te investeren door het enorme potentieel van de culturele sector te benadrukken.

Deze inspanningen sluiten nauw aan bij de doelstellingen van het FII Institute om een effectief netwerk van mondiale spelers op te bouwen en om licht te werpen op opkomende sectoren die naar verwachting de toekomst van internationale investeringen en de wereldeconomie in de komende decennia zullen bepalen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1932762/CDF_Mohammed_Bindayel.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1932763/Cultural_Development_Fund.jpg

SOURCE Cultural Development Fund