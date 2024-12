China Matters presenta: Shenzhen -- una città che guida la tendenza e costruisce il futuro

SHENZHEN, Cina, 16 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Nessuna città al mondo sta assistendo a un progresso economico e tecnologico maggiore di Shenzhen. In 40 anni, Shenzhen si è trasformata da umile villaggio di pescatori, con una popolazione meno di 60.000 abitanti in una vivace metropoli che ospita oltre 17 milioni di persone. Oggi rappresenta una testimonianza dell'ingegno moderno e una realtà vivente di progresso e innovazione. Questa città dei sogni si è guadagnata anche la reputazione di epicentro mondiale della tecnologia e dell'innovazione. Molti attori chiave del settore tecnologico mondiale sono nati qui, come BYD, Tencent, DJI e Huawei.

China Matters' Feature: A City That Leads the Trend and Shapes the Future

Se visitate Shenzhen, non perdetevi la China High-Tech Fair. Qui vedrete numerose meraviglie dell'innovazione che stanno plasmando il futuro.

Ad esempio, i robot per la preparazione del caffè sono in grado di creare disegni complessi sul vostro latte macchiato o cappuccino, in base all'immagine che caricate. Le capacità dimostrate da questi robot danno vita al concetto di robot barista e lo rendono tangibile ed entusiasmante. Inoltre, bracci robotici automatizzati sono in grado di lucidare le portiere delle auto senza bisogno di programmazione manuale: una telecamera scansiona in tempo reale la forma della portiera e il braccio robotico regola le proprie azioni in base ai dati trasmessi, garantendo precisione ed efficienza. Altrettanto sorprendenti sono gli ultimi progressi nella tecnologia dei droni in esposizione, tra cui quelli per la consegna di cibo, dsiplay aerei, droni a forma di UFO o droni che possono quasi fungere da mezzo di trasporto privato.

Alcuni di questi nuovi tipi di droni sono stati messi in uso e hanno reso più comoda la vita quotidiana. Con pochi tocchi sul vostro telefono, potete ordinare una bevanda e farvela consegnare direttamente da un drone.

Shenzhen vanta un sistema metropolitano completo e perfettamente efficiente. Le stazioni della metropolitana sono così gigantesche e belle che spesso le persone si vestono in modo elegante proprio per scattare foto in stazione.

Shenzhen non è solo una città, ma un'anteprima del futuro, un esempio concreto del potere dell'innovazione e del progresso. Benvenuti a Shenzhen, dove il futuro è a portata di mano.

