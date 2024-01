La technologie supraconductrice d'ASG Superconductors permet un traitement plus précis des tumeurs

GÊNES, Italie et DRESDE, Allemagne, 11 janvier 2024 /PRNewswire/ -- La technologie supraconductrice MgB2 d'ASG Superconductors (ASG), déjà utilisée pour des applications énergétiques et médicales telles que le seul système d'imagerie par résonance magnétique (IRM) véritablement ouvert au monde, est au cœur de l'innovation mondiale présentée aujourd'hui à Dresde dans le domaine de la protonthérapie et du traitement du cancer par IRM en temps réel.

OncoRay world's first scientific prototype combining real time magnetic resonance imaging with proton therapy for tumours

En effet, l'IRM présente l'avantage, par rapport aux modalités d'imagerie conventionnelles, de pouvoir visualiser les tumeurs avec un contraste d'image inégalé pour les tissus mous. Cela permet de mieux délimiter la tumeur des tissus sains environnants et de définir plus précisément le volume à irradier. En outre, le guidage par IRM est capable de mapper les changements de forme et de taille du volume à irradier qui se produisent entre les séances de traitement successives, ce qui permet d'ajuster individuellement et immédiatement l'application du rayonnement. L'un des points clés de cette avancée scientifique et technologique, qui aura un impact sur le traitement du cancer, est précisément l'IRM en temps réel, qui permet de visualiser le mouvement de la tumeur au cours d'une séance d'irradiation et de le synchroniser avec l'application du rayonnement.

Avec le prototype présenté aujourd'hui en Allemagne à Oncoray, le Centre national de recherche sur les rayonnements en oncologie, il sera possible, pour la première fois au monde, d'étudier dans quelle mesure la précision de la protonthérapie peut être améliorée grâce à l'IRM en temps réel pour l'ensemble du corps. Aswin Hoffmann, avec qui les ingénieurs de l'ASG collaborent depuis des années au développement du nouveau système, a déclaré : « Avec ce nouveau prototype d'IRM intégrée au corps entier, il est possible de visualiser des tumeurs en mouvement avec des images très contrastées en temps réel. L'objectif de nos travaux est de mettre au point une technique permettant d'irradier les tumeurs en mouvement uniquement lorsqu'elles se trouvent dans la bonne position pour être touchées par le faisceau de protons. L'appareil d'IRM, qui peut tourner autour du patient, permet d'utiliser des types innovants de positionnement du patient pour le traiter par protonthérapie en position couchée ou debout. »

Le prototype, basé sur la technologie ASG déjà utilisée pour le système MROpenEVO, le seul IRM au monde avec une conception complètement ouverte et une technologie supraconductrice sans cryogène MgB2, sera utilisé pour démontrer par des études scientifiques la valeur ajoutée de cette nouvelle modalité de traitement pour les tumeurs du thorax, de l'abdomen et du pelvis. Le développement, l'installation et la mise en service ont été rendus possibles grâce à l'étroite collaboration avec des partenaires technologiques et industriels internationaux tels que ASG Superconductors, qui, en plus d'être le fabricant de l'appareil d'IRM utilisé comme base, possède une expertise historique dans le développement, la conception et la fabrication d'aimants d'IRM supraconducteurs de 0,5T à Ultra champ ultra-élevé de 11,7T, tandis que la société MagnetTx Oncology Solutions, d'Edmonton/Canada, a conçu la partie technologique rotative.

Marco Nassi, PDG d'ASG Superconductors, a commenté : « C'est un véritable défi de contribuer à un projet technique et scientifique aussi innovant dans le secteur de la protonthérapie, en étroite collaboration avec des hôpitaux, des partenaires et des universités très prestigieux. Nous sommes d'autant plus fiers que nos technologies et nos compétences en matière de matériau supraconducteur MgB2, d'aimants et de systèmes d'IRM peuvent apporter une contribution substantielle à l'amélioration de l'efficacité du traitement des tumeurs dans un avenir proche. »

Pour en savoir plus sur les supraconducteurs ASG :

www.asgsuperconductors.com

Pour en savoir plus sur la technologie IRM ouverte MgB2

www.mropenevo.com

Pour en savoir plus sur le projet scientifique :

https://www.oncoray.de/