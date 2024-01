Tratamento mais preciso de tumores graças à tecnologia supercondutora da ASG Superconductors

GENOA, Itália e DRESDEN, Alemanha, 10 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A tecnologia supercondutora MgB2 da ASG Superconductors (ASG) – já em uso para aplicações médicas e de energia, como o único sistema de imagem por ressonância magnética (MRI) MROpenEVO verdadeiramente aberto do mundo – está no cerne da inovação mundial apresentada hoje em Dresden no campo da protonterapia ou terapia de prótons e do tratamento do câncer usando imagens de MRI em tempo real.

OncoRay world's first scientific prototype combining real time magnetic resonance imaging with proton therapy for tumours

De fato, a RM oferece a vantagem, em relação às modalidades de imagem convencionais, de poder visualizar tumores com um contraste de imagem de tecido mole insuperável. Isso permite delinear melhor o tumor em relação ao tecido saudável ao redor e definir com mais precisão o volume a ser irradiado. Além disso, a orientação por RM é capaz de mapear as alterações na forma e no tamanho do volume a ser irradiado que ocorrem entre sessões de tratamento sucessivas, permitindo que a aplicação da radiação seja ajustada individual e imediatamente. Um dos principais pontos desse avanço científico e tecnológico, que terá impacto no tratamento do câncer, é precisamente a MRI em tempo real, que possibilita visualizar o movimento do tumor durante uma sessão de irradiação e sincronizá-lo com a aplicação da radiação.

Com o protótipo apresentado hoje na Alemanha no Oncoray – Centro Nacional de Pesquisa em Radiação em Oncologia, será possível, pela primeira vez no mundo, estudar até que ponto a precisão da protonterapia pode ser aprimorada com o auxílio de MRI em tempo real para todo o corpo. O chefe do grupo de pesquisa 'Protonterapia Integrada Experimental de MRI' Prof. Aswin Hoffmann, com quem os engenheiros da ASG têm colaborado no desenvolvimento do novo sistema ao longo dos anos, afirmou: "Com esse novo protótipo de MRI integrada de corpo inteiro, é possível visualizar tumores em movimento com imagens de alto contraste em tempo real. O objetivo do nosso trabalho é desenvolver uma técnica para irradiar tumores em movimento apenas quando estão na posição certa para serem atingidos pelo feixe de prótons. O dispositivo de MRI, que pode ser girado ao redor do paciente, oferece a possibilidade de usar tipos inovadores de posicionamento do paciente a ser tratado com protonterapia, em posições deitadas e em pé".

O protótipo, baseado na tecnologia ASG já utilizada no sistema MROpenEVO, a única RM do mundo com design totalmente aberto e tecnologia supercondutora sem criogênio MgB2, será utilizado para demonstrar, por meio de estudos científicos, o valor agregado dessa nova modalidade de tratamento para tumores no tórax, abdômen e pelve. O desenvolvimento e a instalação, como também o comissionamento, foram possíveis graças à estreita colaboração com parceiros tecnológicos e industriais internacionais, como a ASG Superconductors, que, além de ser a fabricante do dispositivo de RM usado como base, possui experiência histórica no desenvolvimento, projeto e fabricação de ímãs supercondutores de RM de 0,5T até Ultra High Field 11,7T, enquanto a empresa MagnetTx Oncology Solutions, de Edmonton/Canadá, projetou a parte da tecnologia rotativa.

Marco Nassi, CEO da ASG Superconductors, declarou: "É muito desafiador contribuir para um projeto técnico e científico tão inovador no setor de protonterapia em estreita colaboração com hospitais, parceiros e universidades de grande prestígio. Estamos, ainda mais, muito orgulhosos de que nossas tecnologias e habilidades em termos de material supercondutor MgB2, ímãs e sistemas de ressonância magnética possam fornecer uma contribuição substancial para tornar os tratamentos de tumores mais eficazes em breve".

