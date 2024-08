De Mumbai au monde entier : la 10e édition de Kids India est dans les starting-blocks

Un marché du jouet en plein essor avec un énorme potentiel de croissance

Un grand soutien de la part des exposants et des visiteurs

NUREMBERG, Allemagne, 28 août 2024 /PRNewswire/ -- Kids India est le salon B2B par excellence du secteur du jouet en Inde. L'événement, qui se tiendra à Mumbai du 12 au 14 septembre dans l'enceinte ultra moderne du Jio World Convention Centre, bénéficie d'une attention particulière. Non seulement le salon fêtera son dixième anniversaire, mais il aura également lieu à un moment propice, l'industrie indienne annonçant croissance au beau fixe. Organisé par la Spielwarenmesse India Pvt. Ltd., une filiale du leader mondial de la Spielwarenmesse eG, et par la Indo-German Chamber of Commerce, le salon Kids India a su trouver le soutien d'autres partenaires d'envergure.

Une importance capitale pour le marché

« Nous avons créé cet événement en 2013 parce que nous avons reconnu l'immense potentiel du marché indien et la demande d'un salon du jouet de premier plan sur place », explique Christian Ulrich, porte-parole du comité directeur de Spielwarenmesse eG. Au cours de la dernière décennie, Kids India a attiré des marques internationales de premier plan, dont des géants comme Disney, Hasbro et Mattel. Les exposants présenteront cette fois encore une large palette de produits allant de jouets pédagogiques MINT (sur les thèmes des mathématiques, de l'informatique, des sciences naturelles ainsi que de la technique) et de jeux de société aux jouets en bois traditionnels, aux peluches, aux produits innovants, aux articles de papeterie, aux articles créatifs, aux produits pour bébés, aux produits sous licence et aux articles de sport. « Kids India a toujours été une plateforme de premier ordre pour les fabricants indiens, leur permettant de présenter leurs produits innovants et de nouer des contacts avec les principaux acteurs du secteur », indique Manish Kukreja, président de l'Association indienne des fabricants de jouets. Le marché indien du jouet attendant une croissance annuelle de 15 % au cours des cinq prochaines années, il estime que le salon Kids India est primordial pour renforcer la présence mondiale. Cette croissance hors norme est due à diverses initiatives gouvernementales visant à stimuler les exportations et à renforcer le marché national. Vivek Jhangiani, directeur de The All India Toy Manufacturers' Association (TAITMA), directeur de l'International Council of Toy Industries (ICTI) et président du comité des jouets Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), ajoute : « En cette année où Kids India continue de poser les jalons en matière d'excellence et d'innovation, nous sommes fiers d'être à l'origine d'un événement qui non seulement promeut les normes les plus strictes qui soient, mais qui soutient également la croissance à la fois des marques établies et des startups émergentes. Nous attendons avec impatience cette nouvelle édition couronnée de succès qui fera sans aucun doute progresser notre secteur. »

Une plateforme de premier plan

D'importantes associations, telles que le Sports Goods Export Promotion Council (SGEPC) et la TAITMA, à savoir l'association principale des fabricants de jouets indiens, soutiennent l'événement. Sans oublier que le salon reçoit également le soutien du ministère des Petites et moyennes entreprises d'Inde (MSME), ce qui offre des avantages supplémentaires aux exposants. L'année dernière, le salon Kids India a accueilli 160 exposants et plus de 5 000 visiteurs professionnels de haut niveau venus de 35 pays. Avec les engagements pris jusqu'à présent par des centaines de chaînes de magasins internationales et de grands détaillants, dont Walmart, Toys 'R' Us, Amazon, Flipkart, DMart, Firstcry et Hamleys, Kids India offre à l'industrie indienne du jouet une opportunité inestimable de s'établir sur les marchés mondiaux et de nouer des contacts avec des formats commerciaux jusqu'alors inaccessibles. Notons également que les organisateurs présenteront un programme de conférences de haut niveau abordant des sujets importants tels que les défis auxquels sont confrontés les fabricants de jouets en Inde, les stratégies pour augmenter les exportations et la vente internationale. « Grâce à l'expertise du salon du jouet, qui opère avec succès dans le secteur depuis plus de 70 ans, Kids India ouvre à tous les participants la porte du plus grand réseau de jouets du monde », résume Christian Ulrich. Le « Hosted Buyers Program » permet aux visiteurs internationaux intéressés de vivre le salon en direct, en temps réel et à moindre coût : en effet, l'association SGEPC rembourse les frais d'avion en cas d'arrivée le 11 septembre. De plus, le forfait comprend deux nuitées dans un hôtel 5 étoiles à Mumbai. Le formulaire de candidature pour cette offre limitée est disponible sur le site web de Kids India.

Spielwarenmesse India Pvt. Ltd.

Le 1er avril 2016, la Spielwarenmesse eG a inauguré avec la Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. à New Delhi un site sur un des marchés présentant la plus grande croissance du monde. L'entreprise est chargée d'organiser le salon professionnel Kids India, qui se tient chaque année depuis 2013 à Mumbai.

Spielwarenmesse eG

Polyvalence et visée internationale sont les termes qui qualifient la manière dont la Spielwarenmesse eG représente le secteur du jouet et d'autres marchés de biens de consommation. Sous sa forme juridique de coopérative, l'entreprise est unique parmi les sociétés d'exposition et connaît un succès considérable : forte de 60 personnes, l'équipe agit depuis la « ToyCity » de Nuremberg et est encadrée par des représentants dans plus de 100 pays. Son portefeuille comprend deux salons leaders mondiaux : le Spielwarenmesse (salon du jouet) de Nuremberg est le leader international dans le secteur B2B et le salon SPIEL d'Essen dans le secteur B2C. À cela s'ajoutent le salon Kids India à Mumbai et le programme de salons World of Toys by Spielwarenmesse, qui ouvre aux fabricants les portes de nouveaux marchés grâce à des participations communes à Hong Kong, Tokyo et New York. Les propres filiales situées sur les sites importants de Chine et d'Inde assurent l'expertise correspondante directement sur place. Grâce à leur savoir-faire et à leur réseau mondial, les organisateurs de salons occupent de plus en plus la place d'initiateurs et de précurseurs en matière de thèmes et de tendances du secteur. L'exemple le plus récent est le BRANDmate, qui illustre de manière non conventionnelle et prometteuse le thème des licences et des partenariats à Offenbach. La Spielwarenmesse eG est active toute l'année, aussi bien avec ses manifestations qu'avec ses offres en ligne (www.spielwarenmesse-eg.de).

