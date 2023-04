Il premio continua a riconoscere le donne chef che aprono la strada ai futuri leader del settore

LONDRA, 18 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Oggi The World's 50 Best Restaurants 2023 rivela che Elena Reygadas, chef-proprietaria di Rosetta a Città del Messico, è stata nominata The World's Best Female Chef 2023. Da quando è stata riconosciuta come la Latin America's Best Female Chef nel 2014, Reygadas è diventata una delle figure più importanti della gastronomia messicana.

Elena Reygadas, chef-owner of Rosetta in Mexico City, is the recipient of The World’s Best Female Chef Award 2023 from The World’s 50 Best Restaurants (PRNewsfoto/50 Best)

Sostenitrice appassionata della biodiversità messicana e della produzione sostenibile, ha recentemente lanciato in Messico un programma di borse di studio incentrato sulle donne con l'obiettivo di promuovere una maggiore parità di genere nelle cucine. La borsa di studio di Beca Elena Reygadas ha l'obiettivo di promuovere le pari opportunità e rafforzare la leadership delle donne messicane nel mondo gastronomico ed è aperta alle studentesse messicane che sono state accettate in una scuola di cucina.

Rosetta è stato aperto in una bellissima residenza nel quartiere Roma di Città del Messico nel 2010: al suo interno viene servito un elegante menu incentrato sul rinnovamento dei tradizionali piatti messicani. Caratterizzato da un'offerta che cambia ogni giorno grazie all'attenzione rivolta agli ingredienti stagionali locali provenienti da piccoli produttori, è arrivato alla posizione 60 nell'elenco The World's 50 Best Restaurants 2022 e alla posizione 37 in quello dei Latin America's 50 Best Restaurants 2022. Oltre a una panetteria Rosetta adiacente, Reygadas gestisce anche il ristorante informale messicano Lardo e il bistrò Nin, entrambi nella capitale. Ha pubblicato il primo libro di cucina nel 2019, nel quale si era concentrata prevalentemente sugli ingredienti messicani.

William Drew, Director of Content per The World's 50 Best Restaurants, ha dichiarato: «È un onore conferire quest'anno il premio World's Best Female Chef a Elena Reygadas, una chef che apre la strada alle future generazioni di leader femminili in Messico e oltre. Grazie al suo sostegno ai piatti tradizionali e alla biodiversità autoctona, Reygadas promuove il futuro della gastronomia messicana».

Reygadas ha dichiarato: «Sono oltremodo grata e onorata di essere stata premiata da persone che ammiro così tanto. Cucinare è un'attività di condivisione. Pertanto, ritengo che questo premio appartenga a tutto il mio team, nonché a tutte le donne in cucina che mantengono la nostra eredità culinaria da generazioni.»

The World's Best Female Chef 2023 è il primo dei numerosi premi che saranno resi noti prima della cerimonia di premiazione di The World's 50 Best Restaurants 2023 che si terrà a Valencia presso il teatro dell'opera Les Arts la sera di martedì 20 giugno.

Centro media:

https://mediacentre.theworlds50best.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2048498/3973409/World_50Best_Restaurants_2023_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2054716/50_Best_Female_chef.jpg



SOURCE 50 Best