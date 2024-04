THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS NOMINA I VINCITORI DEI "CHAMPIONS OF CHANGE" 2024

LONDRA, 25 aprile 2024 /PRNewswire/ -- The World's 50 Best Restaurants annuncia oggi i Champions of Change 2024, gli eroi del settore hospitality in prima linea nelle iniziative per il miglioramento e il progresso a lungo termine all'interno del settore e delle loro comunità

Parte del programma The World's 50 Best Restaurants 2024, sponsorizzato da S. Pellegrino & Acqua Panna, i premi sono assegnati a due italiane, la cui iniziativa innovativa sostiene le donne migranti, e a uno chef brasiliano che si adopera per creare un futuro migliore per i giovani delle favelas di Rio de Janeiro.

Roots, con sede a Modena, è un'impresa sociale gestita da donne migranti, fondata da Caroline Caporossi e dalla chef Jessica Rosval. Nel 2020, le due hanno fondato l' Association for the Integration of Women, AIW, la cui missione è fornire risorse affinché le donne possano mettere radici e crescere. Nel 2022, insieme alla co-fondatrice Maria Assunta Ioele, hanno aperto Roots, un modello ad impatto sociale autosufficiente in cui le donne migranti di Modena possono studiare, lavorare e acquisire fiducia in se stesse mentre muovono i primi passi nel mondo del lavoro.

Anche il brasiliano João Diamante è stato nominato Champion of Change: è il fondatore del progetto sociale Diamantes Na Cozinha (Diamanti In Cucina), che organizza corsi di cucina, alimentazione e ospitalità per giovani in situazioni vulnerabili.

Diamantes Na Cozinha sta creando una nuova generazione di talenti, seguendo a oggi fino a 100 studenti in corsi semestrali. All'inizio di quest'anno, Diamante ha aperto il suo ristorante a Rio, Diamante Gastrobar, con la maggior parte del personale diplomatosi nella sua scuola.

William Drew, direttore editoriale per The World's 50 Best Restaurants, ha dichiarato; "Il lavoro che queste persone stanno svolgendo per contribuire a un futuro migliore per le loro comunità è ammirevole; siamo entusiasti di sostenere lo sviluppo di progetti così importanti".

Caroline Caporossi e Jessica Rosval dichiarano: "È un vero onore ricevere questo riconoscimento. Siamo così orgogliose delle nostre diplomate; il successo di Roots è reso possibile dal valore che apportano ogni giorno alla nostra cucina e questo premio è un'ulteriore testimonianza del capitale umano ed economico delle donne in tutto il mondo".

João Diamante commenta: "Essere nominato Champion of Change è un grandissimo complimento: sono grato per l'apprezzamento dimostrato per il nostro lavoro. Questo progetto è stato avviato per aiutare le persone in situazioni di vulnerabilità sociale a Rio a intraprendere il cammino verso un futuro migliore e sono orgoglioso di poterlo condividere con un pubblico globale".

