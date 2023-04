O prémio continua a reconhecer as chefs que estão a abrir caminho para os futuros líderes do setor

LONDRES, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O reconhecimento internacional The World's 50 Best Restaurants 2023 revela hoje que Elena Reygadas, chef e proprietária do Rosetta, localizado na Cidade do México, foi eleita The World' Best Female Chef 2023. Desde que foi reconhecida como Latin America's Best Female Chef em 2014, Reygadas tornou-se numa das figuras mais importantes da gastronomia mexicana.

Elena Reygadas, chef-owner of Rosetta in Mexico City, is the recipient of The World’s Best Female Chef Award 2023 from The World’s 50 Best Restaurants (PRNewsfoto/50 Best) Related Documents View PDF

Defensora apaixonada da biodiversidade mexicana e da produção sustentável, lançou recentemente um programa de bolsas de estudo para mulheres no México com o objetivo de promover uma maior paridade de género nas cozinhas. Com o objetivo de defender a igualdade de oportunidades e fortalecer a liderança das mulheres mexicanas no mundo gastronómico, a bolsa "Beca Elena Reygadas" está aberta a estudantes mexicanas que tenham sido aceites numa escola de culinária.

O Rosetta abriu numa bela mansão no bairro Roma da Cidade do México em 2010, servindo um menu elegante centrado na revitalização dos pratos tradicionais mexicanos. Com uma oferta diária diferente graças ao seu foco em ingredientes locais sazonais provenientes de pequenos produtores, ficou classificado No.60 na lista dos The World's 50 Best Restaurants de 2022, No.37 nos Latin America's 50 Best Restaurants de 2022. Para além de uma padaria Rosetta adjacente, Reygadas também gere o casual restaurante mexicano Lardo e o bistro Café Nin, ambos situados na capital. O seu primeiro livro de receitas foi publicado em 2019 dando destaque aos ingredientes mexicanos.

William Drew, Diretor de Conteúdos de "The World's 50 Best Restaurants", afirma: "É uma honra conceder o prémio de The World' Best Female Chef deste ano a Elena Reygadas, uma chef que está a abrir caminho para futuras gerações de líderes do sexo feminino no México e não só. Defensora dos pratos tradicionais e da biodiversidade indígena, Reygadas está a promover o futuro da gastronomia mexicana."

Reygadas afirma: "Sinto-me muito grata e honrada por ter sido premiada por pessoas que tanto admiro. Cozinhar é uma prática de partilha. E assim, para mim, este prémio pertence a toda a minha equipa, bem como a todas as mulheres da cozinha que têm preservado o nosso legado culinário há gerações."

The World' Best Female Chef 2023 é o primeiro de vários prémios a serem revelados antes da cerimónia de entrega dos prémios do The World's 50 Best Restaurants de 2023 em Valência, que será realizada na Ópera Les Arts na noite de terça-feira, 20 de junho.

Centro de comunicação social:

https://mediacentre.theworlds50best.com

Logótipo – https://mma.prnewswire.com/media/2048498/3973409/World_50Best_Restaurants_2023_Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2048202/50_Best_Female_chef.jpg

PDF – https://mma.prnewswire.com/media/2054684/W50BR2023_PDF.pdf

FONTE 50 Best

SOURCE 50 Best