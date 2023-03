ELIE SAAB presenterà la sua prima sfilata da sposa alla Barcelona Bridal Fashion Week

BARCELLONA, Spagna, 30 marzo 2023 /PRNewswire/ -- ELIE SAAB, uno dei più importanti brand d'alta moda, è stato invitato, in qualità di ospite d'onore, a presentare la sua prima collezione da sposa in occasione della Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW). L'acclamato stilista ha inoltre scelto BBFW, la principale fiera internazionale nel settore della Bridal Fashion, come cornice per la prima sfilata in Spagna.

ELIE SAAB Guest of Honor at the Barcelona Bridal Fashion Week



ELIE SAAB, il brand libanese del lusso, debutterà con la propria collezione primavera-estate 2024 per spose alla Barcelona Bridal Fashion Week la sera del 19 aprile. La sfilata di moda si terrà durante la Barcelona Bridal Night, un evento appositamente creato per l'occasione, al quale parteciperanno buyer, designer, professionisti del settore della moda, influencer, celebrità e media internazionali che vivranno una serata memorabile.

Secondo Elie Saab Jr, CEO di ELIE SAAB: «Fare per la prima volta questa sfilata a Barcellona è un'occasione molto importante per ELIE SAAB. Far debuttare la collezione da sposa durante la Bridal Fashion Week in una sfilata esclusiva è un vero piacere. Siamo entusiasti di celebrare la sposa continuando ad ampliare le espressioni della donna ELIE SAAB».

Informazioni su ELIE SAAB

Elie Saab ha fondato l'omonima etichetta nel 1982, a soli 18 anni. Da allora, il marchio ELIE SAAB si è affermato come uno dei principali leader nella categoria Haute Couture a livello globale, con atelier a Parigi, Beirut e Londra. Nel 2002 Elie Saab divenne uno degli stilisti più apprezzati quando Halle Berry indossò uno dei suoi modelli Haute Couture per ricevere l'Oscar come miglior attrice. Quest'occasione ha fatto sì che il brand diventasse uno dei preferiti per i red carpet, scelto da reali e celebrità di tutto il mondo.

ELIE SAAB ha continuato a sviluppare l'innata eleganza e savoir-faire per cui è famoso, espandendosi nelle categorie Ready-to-Wear, Bridal, Accessories, Eyewear & Fragrance e la linea Maison. ELIE SAAB entra a far parte dell'élite dei marchi globali di moda e lifestyle di lusso.

Informazioni su BBFW

La Barcelona Bridal Fashion Week è il principale evento di moda per la sposa al mondo organizzato da Fira de Barcelona con il supporto del Governo della Catalogna. L'edizione 2023 presenterà le collezioni di grandi aziende e nuovi talenti provenienti da tutto il mondo. Dal 21 al 23 aprile.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2043483/Fira_de_Barcelona.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

SOURCE Fira de Barcelona