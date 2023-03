ELIE SAAB, apresentará sua primeira passarela de noivas na Barcelona Bridal Fashion Week

BARCELONA, Espanha, 30 de março de 2023 /PRNewswire/ -- ELIE SAAB, uma das marcas de alta-costura mais proeminentes da moda, foi convidada de honra a apresentar sua primeira passarela de noivas durante a Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW). O aclamado designer também escolheu a BBFW, a principal feira internacional do setor Bridal Fashion, como o cenário para a primeira passarela da Espanha.

ELIE SAAB Guest of Honor at the Barcelona Bridal Fashion Week

ELIE SAAB, a marca de luxo libanesa, estreará sua coleção de noivas de primavera-verão 2024 na Barcelona Bridal Fashion Week na noite de 19 de abril. O desfile de moda será realizado durante o Barcelona Bridal Night, um evento especialmente projetado para a ocasião, com a participação de compradores, designers, profissionais da indústria da moda, influenciadores, celebridades e mídia internacional que testemunharão uma noite memorável.

De acordo com Elie Saab Jr, CEO da ELIE SAAB: "Mostrar pela primeira vez em Barcelona é um momento muito importante para a ELIE SAAB. Estrear a Bridal, durante a Bridal Fashion Week em um desfile exclusivo, é um verdadeiro prazer. Estamos entusiasmados em comemorar o casamento, ao mesmo tempo em que continuamos a ampliar as expressões da mulher ELIE SAAB".

Sobre ELIE SAAB

Elie Saab fundou sua marca homônima em 1982, com apenas 18 anos. Desde então, a casa ELIE SAAB estabeleceu-se como uma das principais líderes na categoria de Haute Couture globalmente, com ateliês sediados em Paris, Beirute e Londres. Elie Saab se tornou em 2002 o Couturier escolhido quando Halle Berry usou um de seus designs de Haute Couture para receber o Oscar for Best Actress. Esse momento impulsionou a marca como uma das favoritas para as aparições em tapetes vermelhos escolhidos por royalties e celebridades ao redor do mundo.

ELIE SAAB continuou a desenvolver o savoir-faire inerente e a elegância inata pela qual é conhecida, expandindo-se para as categorias Ready-to-Wear, Bridal, Acessórios, Eyewear & Fragrance e sua linha Maison. ELIE SAAB junta-se à primeira liga das marcas globais de moda e estilo de vida de luxo do mundo.

Sobre o BBFW

Barcelona Bridal Fashion Week é o principal desfile de moda nupcial do mundo, organizado pela Fira de Barcelona com o apoio do Government of Catalonia. A edição de 2023 apresentará as coleções de grandes empresas e novos talentos de todo o mundo. de 21 a 23 de abril.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2043483/Fira_de_Barcelona.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

SOURCE Fira de Barcelona