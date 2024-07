ESY SUNHOME Presenta Le Capacità AI al Forum delle Nazioni Unite

VIENNA, 19 luglio 2024 /PRNewswire/ -- ESY SUNHOME, uno fornitore di soluzione di accumulo di energia, ha presentato le sue ultime capacità dell'intelligenza artificiale (AI) al Forum AI dei Paesi in via di sviluppo "2024: Fair AI for a Fair World", ospitato presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna dal 17 al 18 luglio. Il forum ha riunito i professionali del settore in tutto il mondo e ha mirato a colmare il divario digitale e promuovere l'innovazione sfruttando l'AI per apportare cambiamenti tangibili ai paesi in via di sviluppo.

In qualità di partecipante invitato, ESY SUNHOME ha impegnato nelle discussioni e ha dimostrato come le tecnologie AI si applicano ai sistemi di gestione intelligente dell'energia per ottimizzare l'utilizzo dell'energia, elevare il livello di vita, ridurre gli sprechi energetici e mitigare le emissioni di carbonio.

Integrando l'AI nella sua attuale serie HM e nei prodotti futuri, ESY SUNHOME utilizza l'analisi dei grandi dati per ottimizzare dinamicamente le strategie di consumo energetico in tempo reale. Questa tecnologia raccoglie e analizza i dati degli utenti sull'utilizzo dell'elettricità e sullo stile di vita, offrendo le modalità operative personalizzate e gli consigli sullo stile di vita per migliorare significativamente l'esperienza dell'utente e l'efficienza energetica.

La tecnologia AI della marca offre vantaggi significativi agli utenti, come:

Costo Zero di Installazione: Il modello AI elimina la necessità di installare l'interfaccia di comunicazione, riducendo i costi ed evitando problemi di installazione.

Facilità d'Uso: Gli utenti possono selezionare facilmente i servizi AI tramite un'interfaccia APP intuitiva senza complesse procedure di configurazione.

Notifiche Intelligenti: Il modello AI offre i piani ottimali di acquisto e vendita tramite notifiche intelligenti, includono i prezzi dell'elettricità di picco e non di picco, previsioni meteorologiche e potenziali interruzioni di corrente, garantendo gli utilizzo dell'energia economico e conveniente.

Risparmio sui Costi: Secondo il feedback dei utenti italiani, i prodotti di ESY SUNHOME hanno ridotto le bollette elettriche di circa l'80%. Inoltre, i promemoria intelligenti per l'acquisto e la vendita offrono agli utenti notevoli vantaggi economici.

La ricerca e sviluppo di ESY SUNHOME evidenzia anche il potenziale impatto dell'AI in varie aree:

Previsione del Consumo Energetico: La tecnologia AI analizza i dati storici sul consumo energetico e i fattori esterni (come il meteo e le abitudini degli utenti) per prevedere il requisito energetico, riducendo potenzialmente il consumo energetico del 20%.

Manutenzione delle Attrezzature: L'AI monitora lo stato delle attrezzature, prevedendo e prevenendo i guasti delle attrezzature, riducendo così i costi di manutenzione del 30%.

Dispacciamento dell'Energia: L'ottimizzazione dinamica del dispacciamento dell'energia distribuita (come l'energia solare e lo stoccaggio delle batterie) può migliorare l'efficienza di utilizzo del 15%.

Efficienza del Sistema: L'integrazione delle reti intelligenti con l'AI può aumentare l'efficienza del sistema energetico dal 10% al 20%.

Protezione Ambientale: I sistemi energetici basati sull'AI possono ridurre le emissioni di carbonio dal 15% al 20%, promuovendo l'adozione di energia verde.

Maggie Xie, Responsabile vendite (Italia) di ESY SUNHOME, ha sottolineato: "ESY SUNHOME è all'avanguardia nell'innovazione integrando l'AI per ottimizzare i sistemi di accumulo dell'energia. I nostri prodotti accumulano l'energia in modo efficiente, migliorando al tempo stesso la comodità e l'efficienza attraverso l'AI. Questo approccio rende pratica e attraente la vita sostenibile, ottimizzando l'utilizzo dell'energia, risparmiando sui costi, prolungando la vita del sistema e promuovendo la sostenibilità ambientale."

ESY SUNHOME si dedica all'innovazione continua nelle soluzioni di accumulo dell'energia e all'espansione delle applicazioni AI nella gestione dell'energia. La marca si impegna ad approfondire le collaborazioni globali per promuovere lo sviluppo energetico sostenibile, a vantaggio di più utenti e comunità.

