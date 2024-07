ESY SUNHOME présente ses capacités en matière d'IA lors du Forum des Nations Unies

VIENNE, 21 juillet 2024 /PRNewswire/ -- ESY SUNHOME, un fournisseur de premier plan de solutions de stockage d'énergie, a présenté ses dernières capacités d'intelligence artificielle (IA) lors du salon « 2024 : Fair AI for a Fair World » (Une IA équitable pour un monde équitable), le forum des pays en développement sur l'IA, qui s'est tenu à l'Office des Nations Unies, à Vienne, du 17 au 18 juillet. Le forum a rassemblé des professionnels du secteur du monde entier et visait à réduire la fracture numérique et à encourager l'innovation en tirant parti de l'IA pour apporter des changements tangibles dans les pays en développement.

En tant que participant invité, ESY SUNHOME a participé à des discussions et a démontré comment les technologies de l'IA s'appliquent aux systèmes intelligents de gestion de l'énergie afin d'optimiser son utilisation, d'élever les niveaux de vie, de réduire le gaspillage énergétique et d'atténuer les émissions de carbone.

En intégrant l'IA à son actuelle série HM et à ses futurs produits, ESY SUNHOME a recourt à l'analyse du big data pour optimiser dynamiquement les stratégies de consommation d'énergie en temps réel. Cette technologie recueille et analyse les données de l'utilisateur sur sa consommation d'électricité et son mode de vie, et propose des modes de fonctionnement personnalisés et des recommandations sur le mode de vie afin d'améliorer considérablement l'expérience utilisateur et l'efficacité énergétique.

La technologie d'IA de la marque offre des avantages significatifs aux utilisateurs, notamment :

Aucun coût d'installation : le modèle IA élimine la nécessité d'installer une interface de communication, permettant ainsi de réduire les coûts et d'éviter les problèmes d'installation.

Facilité d'utilisation : une interface APP intuitive permet aux utilisateurs de facilement sélectionner les services d'IA, sans procédures de configuration complexes.

Notifications intelligentes : le modèle d'IA propose des plans d'achat et de vente optimaux grâce à des notifications intelligentes, notamment sur les prix de l'électricité aux heures pleines et creuses, les prévisions météorologiques et les pannes de courant potentielles, garantissant ainsi une utilisation économique et pratique de l'énergie.

Économies de coûts : selon le retour d'un client italien, les produits ESY SUNHOME ont généré une réduction des factures d'électricité d'environ 80 %. En outre, les rappels intelligents pour les achats et les ventes offrent également des avantages économiques substantiels aux utilisateurs.

La recherche et le développement d'ESY SUNHOME mettent également en évidence l'impact potentiel de l'IA dans divers domaines :

Prédiction de la consommation d'énergie : la technologie de l'IA analyse les données historiques de consommation d'énergie et les facteurs externes (comme la météo et les habitudes des utilisateurs) pour prédire la demande d'énergie, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie de 20 %.

Entretien de l'équipement : l'IA surveille l'état des équipements, prédit et prévient les pannes, réduisant ainsi les coûts de maintenance de 30 %.

Répartition de l'énergie : l'optimisation dynamique de la répartition de l'énergie distribuée (telle que l'énergie solaire et le stockage dans des batteries) peut améliorer l'efficacité de l'utilisation de 15 %.

Efficacité du système : l'intégration des réseaux intelligents avec l'IA peut augmenter l'efficacité du système électrique de 10 à 20 %.

Protection de l'environnement : les systèmes énergétiques pilotés par l'IA peuvent réduire les émissions de carbone de 15 à 20 %, ce qui favorise l'adoption de l'énergie verte.

Maggie Xie, responsable des ventes (Italie) chez ESY SUNHOME, a déclaré : « ESY SUNHOME est à la pointe de l'innovation en intégrant l'IA pour optimiser les systèmes de stockage d'énergie. Nos produits stockent efficacement l'énergie tout en améliorant la commodité et l'efficacité grâce à l'IA. Cette approche rend les modes de vie durables pratiques et attrayants, en optimisant l'utilisation de l'énergie, en réalisant des économies, en prolongeant la longévité des systèmes et en promouvant la durabilité environnementale ».

ESY SUNHOME se consacre à l'innovation continue dans les solutions de stockage de l'énergie et à l'expansion des applications de l'IA dans la gestion de l'énergie. La marque s'engage à approfondir les collaborations mondiales pour faire progresser le développement de l'énergie durable, au bénéfice d'un plus grand nombre d'utilisateurs et de communautés.

