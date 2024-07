ESY SUNHOME präsentiert KI-Fähigkeiten auf dem Forum der Vereinten Nationen

WIEN, 19. Juli 2024 /PRNewswire/ -- ESY SUNHOME, ein führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, präsentierte seine neuesten Fähigkeiten im Bereich künstliche Intelligenz (KI) auf dem „2024: Fair AI for a Fair World" (Faire KI für eine faire Welt), das vom 17. bis 18. Juli im Haus der Vereinten Nationen in Wien stattfand. Das Forum brachte Branchenexperten aus der ganzen Welt zusammen und zielte darauf ab, um durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Überwindung der digitalen Kluft und zur Förderung von Innovationen in Entwicklungsländern wesentliche Veränderungen zu erreichen.

ESY SUNHOME showcased in the United Nations Office in Vienna

Als eingeladener Teilnehmer beteiligte sich ESY SUNHOME an den Diskussionen und demonstrierte, wie die KI-Technologien auf intelligente Energiemanagementsysteme angewendet werden können, um den Energieverbrauch zu optimieren, den Lebensstandard zu erhöhen, die Energieverschwendung zu reduzieren und die Kohlenstoffemissionen zu verringern.

Durch die Integration von KI in die aktuelle HM-Serie und in künftige Produkte nutzt ESY SUNHOME Big-Data-Analysen zur dynamischen Optimierung von Energieverbrauchsstrategien in Echtzeit. Diese Technologie sammelt und analysiert Nutzerdaten zum Stromverbrauch und Lebensstil und bietet personalisierte Betriebsmodi und Lifestyle Empfehlungen, um die Nutzererfahrung und Energieeffizienz deutlich zu verbessern.

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten von ESY SUNHOME zeigen auch die potenziellen Auswirkungen von KI in verschiedenen Bereichen auf:

Vorhersage des Energieverbrauchs: Die KI-Technologie analysiert historische Energieverbrauchsdaten und externe Faktoren (wie Wetter und Nutzergewohnheiten), um den Energiebedarf vorherzusagen, was den Energieverbrauch um 20 % senken könnte.

Wartung von Geräten: KI überwacht den Gerätestatus, sagt Geräteausfälle voraus und verhindert sie, wodurch die Wartungskosten um 30 % gesenkt werden können.

Energiedisposition: Die dynamische Optimierung der Verteilung von dezentraler Energie (z. B. Solarenergie und Batteriespeicher) kann die Nutzungseffizienz um 15 % verbessern.

Systemeffizienz: Die Integration von intelligenten Netzen mit KI kann die Effizienz von Stromsystemen um 10 bis 20 % erhöhen.

Umweltschutz: KI-gesteuerte Energiesysteme können die Kohlendioxidemissionen um 15 bis 20 % senken und so die Einführung von grüner Energie fördern.

Maggie Xie, Leiterin von der Sales Abteilung (Italien) bei ESY SUNHOME, betonte: „ESY SUNHOME steht an der Spitze der Innovation durch die Integration von KI zur Optimierung von Energiespeichersystemen. Unsere Produkte speichern Energie effizient und erhöhen gleichzeitig den Komfort und die Effizienz durch KI. Dieser Ansatz macht nachhaltiges Leben praktisch und attraktiv, optimiert den Energieverbrauch, spart Kosten, verlängert die Lebensdauer der Systeme und fördert die Umweltverträglichkeit."

ESY SUNHOME widmet sich der kontinuierlichen Innovation von Energiespeicherlösungen und der Erweiterung von KI-Anwendungen im Energiemanagement. Die Marke verpflichtet sich, die globale Zusammenarbeit zu vertiefen, um eine nachhaltige Energieentwicklung voranzutreiben, von der mehr Nutzer und Gemeinschaften profitieren.

