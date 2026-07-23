FORD E GEELY AUTO UNISCONO LE FORZE IN EUROPA PER PRODURRE SU LARGA SCALA VEICOLI MULTI-ENERGY DI NUOVA GENERAZIONE

Le due case automobilitistiche mondiali intendono costituire una joint venture per la produzione di veicoli Ford e Geely presso lo stabilimento Ford di Valencia, in Spagna

La partnership, fondata su fiducia e principi commerciali condivisi, garantisce il futuro dello stabilimento di Valencia, offre stabilità a lungo termine e crea il potenziale per una futura crescita occupazionale e sviluppo tecnologico

La joint venture affronta le nuove sfide del mercato europeo - intensa concorrenza globale, pressione incessante sui costi e normative sempre più stringenti - riportando la produzione di Valencia a dei costi in linea con il mercato attuale

Lo stabilimento di Valencia produrrà una nuova generazione di veicoli a basse e zero emissioni, dedicati al mercato europeo, garantendo ai clienti un'esperienza tecnologica eccezionale

Grazie alla joint venture, Ford avrà un nuovo crossover multi-energy, oltre a un nuovo membro della famiglia Bronco; con l'avvio della produzione nel 2028, verranno inoltre prodotti due SUV elettrici Geely. La produzione della Kuga continua senza interruzioni.

La collaborazione punta l'accelerazione sull'espansione europea di Geely Auto e sostiene l'offensiva di prodotto di Ford, che porterà cinque nuove vetture nelle concessionarie europee entro il 2029

VALENCIA, Spagna, 23 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Ford Motor Company e Geely Automobile Holdings (di seguito "Geely Auto") hanno annunciato oggi un accordo per la costituzione di una joint venture (JV) focalizzata sull'Europa, presso il polo produttivo Ford di Valencia, in Spagna. La nuova JV vedrà la produzione di vetture multi-energy Ford e Geely destinate al mercato europeo, con l'obiettivo di offrire sempre più scelta per i clienti, e generare valore. L'Europa è teatro di una delle battaglie competitive più agguerrite dell'industria automobilistica globale odierna. L'inasprimento delle normative, gli elevati costi operativi e una nuova generazione di concorrenti globali hanno ridefinito i parametri di riferimento del settore in termini di costi di produzione, tecnologie e dotazioni software. Unendo i volumi produttivi, Ford e Geely massimizzeranno la capacità dello stabilimento di Valencia, riducendo in questo modo i costi di produzione per essere più competitivi, offrendo al contempo veicoli multi-energy di ultima generazione e rafforzando l'economia locale di Valencia.

Ford and Geely announce joint venture for Europe at Ford's Valencia plant Ford and Geely announce joint venture for Europe at Ford's Valencia plant

In attesa delle approvazioni regolamentari, la joint venture prenderà il via nella prima metà del 2027, con i primi nuovi veicoli previsti in produzione nel 2028. Nel frattempo, lo stabilimento di Valencia continuerà a produrre la Ford Kuga.

"Questa JV con Ford in Europa riflette il nostro impegno verso uno sviluppo di prodotto aperto e collaborativo, nell'ambito della nostra strategia di crescita, approfondendo la nostra presenza locale e l'impegno verso i clienti in Europa", ha dichiarato Alex Nan, Vice President di Geely Auto International Corporation. "Il nostro obiettivo è offrire veicoli che i clienti, qui in Europa, scelgano per merito: per dotazioni all'avanguardia, per l'alta qualità e per il contributo attivo al futuro sostenibile dell'Europa. In poche parole: stiamo costruendo auto in Europa, per l'Europa, insieme a un partner di fiducia." La partnership di Ford con Geely si fonda su un rapporto di fiducia e rispetto che risale al 2010, quando Ford vendette Volvo Cars a Geely e ne osservò la protezione e la rivitalizzazione del marchio. Entrambe le aziende condividono un impegno verso la qualità, l'approvvigionamento efficiente in termini di costi e il miglioramento continuo, così come la convinzione che i clienti debbano poter scegliere il proprio percorso nella transizione energetica.

Trasformare Valencia in una potenza per la mobilità sostenibile

La JV trasformerà lo stabilimento Ford di Valencia – già uno degli impianti più produttivi e avanzati d'Europa, con una capacità annua potenziale di circa 500.000 veicoli – in un polo manifatturiero ad alto impatto tecnologico, costruito per competere secondo il nuovo standard di costi del settore automotive. L'impianto, fin dalla sua apertura nel 1976, è stato all'avanguardia del mercato europeo, grazie anche alla produzione della Ford Fiesta originale, la prima autovettura globale a trazione anteriore di Ford, un grande successo. Ford fu la prima casa automobilistica non spagnola a produrre a Valencia, l'inizio di una partnership con la Spagna e i suoi cittadini che rimane forte ancora oggi. Secondo la struttura proprietaria proposta, Ford deterrà il 66% della nuova entità e Geely Auto il 34%.

Una nuova gamma di veicoli

"Da quasi 50 anni, Valencia costruisce alcune delle auto più amate della nostra storia, e ora questo team contribuirà a costruire il nostro futuro", ha dichiarato Jim Baumbick, Presidente di Ford of Europe. "Per questo stiamo costruendo un sistema industriale flessibile ed economicamente efficiente con un partner capace come Geely Auto. Insieme, possiamo sfruttare al meglio un impianto di eccellenza con una forza lavoro straordinaria e produrre secondo i nuovi parametri di costo del settore. Tutto questo fa parte della visione di Ford di offrire agli automobilisti europei una guida che prende ispirazione dal mondo del rally, vera capacità off-road e tecnologia multi-energy, con il distintivo DNA dell'Ovale Blu." La JV combinerà il know-how di ingegneria, produzione e sviluppo di due delle principali case automobilistiche mondiali per costruire veicoli passeggeri a basse e a zero emissioni sia Ford che Geely. Le vetture saranno pensate su misura per gli automobilisti europei e offriranno loro scelta nella tecnologia della motorizzazione, oltre a esperienze digitali eccezionali.

Modelli Ford:

La popolare Ford Kuga : la produzione della Ford Kuga -- uno dei plug-in hybrid preferiti in Europa -- continuerà senza interruzioni a Valencia.

: la produzione della Ford Kuga -- uno dei plug-in hybrid preferiti in Europa -- continuerà senza interruzioni a Valencia. Un nuovo Bronco : Valencia produrrà anche un nuovo membro della famiglia globale Bronco - un SUV compatto, resistente e pronto per l'avventura, progettato per le strade europee, il cui avvio di produzione è previsto nel 2028.

: Valencia produrrà anche un nuovo membro della famiglia globale Bronco - un SUV compatto, resistente e pronto per l'avventura, progettato per le strade europee, il cui avvio di produzione è previsto nel 2028. Un crossover completamente nuovo: un crossover familiare multi-energy, progettato da Ford e sviluppato congiuntamente con Geely, arriverà nel 2028. Progettato con le caratteristiche distintive e la dinamica di guida tipiche di Ford, fa parte di un'offensiva di prodotto aggressiva che porterà cinque nuovi veicoli multi-energy in Europa entro il 2029.

Modelli Geely:

Eleganti SUV elettrici: Geely Auto prevede di produrre due SUV elettrici nello stabilimento di Valencia, in piena coerenza con la propria strategia di focus e crescita in Europa. I primi modelli a marchio Geely prodotti nell'ambito di questa joint venture sono previsti in produzione nel 2028.

L'iniziativa sostiene l'espansione internazionale di Geely Auto, a seguito di vendite estere pari a 474.228 veicoli nel primo semestre dell'anno, mentre porta avanti la strategia di Ford di utilizzare le partnership per competere con rapidità, efficienza e volumi in Europa. "Questa partnership dimostra come le case automobilistiche stiano rafforzando la propria base industriale in Europa, ma non possiamo farlo da soli", ha affermato Jim Baumbick. "Quello che abbiamo realizzato a Valencia, con il continuo supporto dei governi nazionale e regionale spagnoli, è un vero esempio di partnership pubblico-privata che stabilisce il punto di riferimento per il resto d'Europa."

Informazioni su Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) è un'azienda globale con sede a Dearborn, Michigan, impegnata nel contribuire a costruire un mondo migliore, in cui ogni persona sia libera di muoversi e perseguire i propri sogni. Il piano Ford+ per la crescita e la creazione di valore combina i punti di forza dell'azienda, nuove capacità e relazioni sempre attive con i clienti per arricchire le loro esperienze e rafforzarne la fedeltà. Ford sviluppa e offre innovativi e indispensabili pick-up, veicoli sportivi utilitari, furgoni commerciali e automobili, insieme ai veicoli di lusso Lincoln, oltre a servizi connessi, tra cui BlueCruise (ADAS) e sicurezza. L'azienda offre libertà di scelta attraverso tre segmenti di business incentrati sul cliente: Ford Blue, che progetta iconici veicoli a benzina e hybrid; Ford Model e, che sviluppa veicoli elettrici ("EV") rivoluzionari insieme a software integrati che definiscono esperienze digitali sempre attive per tutti i clienti; e Ford Pro, che aiuta i clienti commerciali a trasformare ed espandere le proprie attività con veicoli e servizi su misura per le loro esigenze. Inoltre, l'azienda fornisce servizi finanziari tramite Ford Motor Credit Company. Ford impiega circa 168.000 persone in tutto il mondo. Ulteriori informazioni sull'azienda e sui suoi prodotti e servizi sono disponibili su corporate.ford.com.

Informazioni su Geely Auto Group

Geely Auto Group è una delle principali aziende automobilistiche globali, con sede a Hangzhou, in Cina. Parte di Zhejiang Geely Holding Group, Geely Auto Group sviluppa e produce veicoli passeggeri con i marchi Geely, Lynk & Co e Zeekr. Geely Auto ha raggiunto vendite cumulative di 3.024.567 unità nel 2025, superando l'obiettivo di vendita annuale con una crescita anno su anno del 39%. Le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) hanno raggiunto 1.687.767 unità, con un aumento anno su anno del 90%. Con una forte attenzione all'innovazione tecnologica, all'elettrificazione e alla mobilità sostenibile, Geely Auto Group gestisce centri di ricerca e sviluppo e impianti di produzione di livello mondiale in Cina, Europa e nei principali mercati internazionali. Il Gruppo è impegnato a offrire veicoli sicuri, di alta qualità e intelligenti, abilitati da tecnologie avanzate come i motori hybrid, le architetture completamente elettriche, la connettività intelligente e i sistemi di guida autonoma. In quanto azienda globale, Geely Auto Group continua ad espandere la propria presenza internazionale attraverso partnership strategiche, operazioni localizzate e piattaforme leader del settore. Geely si impegna a creare soluzioni di mobilità sempre più verdi, intelligenti e accessibili, guidando il futuro dei trasporti sostenibili.

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