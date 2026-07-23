FORD ET GEELY AUTO S'UNISSENT EN EUROPE POUR PRODUIRE LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE VÉHICULES MULTI-ÉNERGIES EN ESPAGNE

Les deux constructeurs automobiles mondiaux prévoient de former une coentreprise à l'usine Ford de Valence, en Espagne, combinant économie d'échelle et optimisation du taux d'utilisation de l'usine, pour construire des véhicules Ford et Geely.

Le partenariat, fondé sur une confiance mutuelle et des principes commerciaux partagés, sécurise l'avenir de l'usine de Valence, assure une stabilité à long terme et crée un potentiel de croissance future d'emplois pour la fabrication et la conception de haute technologie automobile.

La coentreprise répond aux nouvelles réalités du marché européen (concurrence mondiale intense, pression constante sur les coûts et réglementation de plus en plus stricte) en repositionnant Valence comme nouvelle référence de coûts du secteur.

L'usine de Valence produira une nouvelle génération de véhicules à faibles émissions et à zéro émission pour les marchés européens, offrant aux clients une expérience technologique de premier plan.

La coentreprise devrait produire un tout nouveau crossover multi-énergies pour Ford, en plus d'un nouveau membre de la famille Bronco, ainsi que deux SUV électriques Geely, avec un début de production en 2028. La production du Kuga se poursuit sans interruption.

Cette collaboration accélère l'expansion européenne de Geely Auto et soutient l'offensive produit de Ford visant à lancer cinq nouveaux véhicules particuliers en Europe d'ici 2029.

VALENCE, Espagne, 23 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Ford Motor Company et Geely Automobile Holdings (« Geely Auto ») ont annoncé aujourd'hui un accord visant à former une coentreprise (JV) dédiée au marché Européen au sein du site de production Ford à Valence, en Espagne.

La nouvelle coentreprise fabriquera des véhicules particuliers multi-énergies Ford et Geely destinés au marché européen, offrant ainsi davantage de choix aux automobilistes européens.

Ford and Geely announce joint venture for Europe at Ford's Valencia plant Ford and Geely announce joint venture for Europe at Ford's Valencia plant

L'Europe est aujourd'hui le théâtre d'une des batailles commerciales les plus féroces de l'industrie automobile mondiale. Le durcissement de la réglementation, les coûts d'exploitation élevés et l'arrivée d'une nouvelle génération de concurrents mondiaux ont redéfini les références du secteur en matière de coûts de fabrication, de technologie et de connectivité.

En mutualisant les volumes de production, Ford et Geely optimiseront la capacité de l'usine de Valence, réduiront le coût de chaque véhicule qui y est fabriqué, et pourront ainsi rivaliser en proposant des véhicules multi-énergies compétitifs de premier plan et en renforçant l'économie locale de Valence.

Sous réserve des approbations réglementaires, la coentreprise débutera ses activités au premier semestre 2027, les premiers nouveaux véhicules devant sortir des chaînes d'assemblage en 2028. L'usine de Valence continuera de produire le Ford Kuga.

« Cette coentreprise avec Ford en Europe reflète notre engagement concernant un développement produits ouvert et collaboratif, dans le cadre de notre stratégie de croissance, en renforçant notre présence locale et notre engagement envers les clients européens », a déclaré Alex Nan, vice-président de Geely Group. « Nous sommes déterminés à proposer des véhicules que les clients européens choisiront sur la base de leurs qualités : des caractéristiques de pointe, une haute qualité, et une contribution active au développement durable de l'Europe. En somme : nous construisons des voitures en Europe, pour l'Europe, aux côtés d'un partenaire de confiance. »

Le partenariat de Ford avec Geely repose sur la base de la confiance et du respect qui remonte à 2010, lorsque Ford a vendu Volvo Cars à Geely et a vu cette dernière protéger et redynamiser la marque. Les deux entreprises partagent un engagement envers la qualité, l'amélioration continue, un réseau de fournisseurs compétitifs ainsi qu'une conviction commune : les clients doivent pouvoir choisir leur propre voie dans la transition énergétique.

Transformer Valence en un pôle d'excellence de la mobilité à faibles émissions de CO2

La coentreprise transformera le site de Ford à Valence, l'une des usines parmi les plus efficientes et les plus modernes d'Europe, avec une capacité annuelle potentielle d'environ 500.000 véhicules, en un pôle de fabrication partagé et de haute technologie, conçu pour rivaliser selon la nouvelle norme automobile mondiale. L'usine est à l'avant-garde du marché européen depuis sa création en 1976 avec la Ford Fiesta, première voiture mondiale Ford à traction avant, qui a connu un immense succès. Ford a été le premier constructeur non espagnol à produire à Valence, marquant le début d'un partenariat avec l'Espagne qui demeure aussi solide aujourd'hui.

Selon la répartition proposé, Ford détiendra 66% de la nouvelle entité et Geely Auto 34%.

Une gamme de véhicules passionnante

« Depuis près de 50 ans, Valence a construit certaines des voitures les plus populaires de notre histoire, et aujourd'hui cette équipe va contribuer à construire notre avenir », a déclaré Jim Baumbick, président de Ford Europe. « C'est pourquoi nous mettons en place un système industriel flexible et pérenne avec un partenaire reconnu, Geely Auto. Ensemble, nous pouvons pleinement exploiter une excellente usine dotée d'une main-d'œuvre exceptionnelle et atteindre la nouvelle référence de coûts du secteur automobile. Cela s'inscrit pleinement dans la vision Ford, qui consiste à offrir aux automobilistes européens, des véhicules de rallye adaptés à l'Europe. La nouvelle gamme européenne de Ford proposera des véhicules multi-énergies où les sensations fortes et l'aventure se conjuguent avec le contrôle et la précision qui constitue l'ADN sportif de l'ovale bleu. »

La coentreprise combinera le savoir-faire en ingénierie, en fabrication et en développement de deux des plus grands constructeurs automobiles au monde afin de produire des véhicules particuliers à faibles émissions et à zéro émission, aussi bien Ford que Geely. Les véhicules seront adaptés aux automobilistes européens et offriront un large choix en matière de motorisation et de connectivité.

Les modèles Ford :

Le populaire Ford Kuga : La production du Ford Kuga -- l'un des hybrides rechargeables préférés d'Europe -- se poursuivra sans interruption à Valence.

La production du Ford Kuga -- l'un des hybrides rechargeables préférés d'Europe -- se poursuivra sans interruption à Valence. Un nouveau Bronco : Valence produira également un nouveau membre de la famille Bronco - un SUV compact, robuste et prêt pour l'aventure, conçu pour les routes européennes, avec un début de production en 2028.

Valence produira également un nouveau membre de la famille Bronco - un SUV compact, robuste et prêt pour l'aventure, conçu pour les routes européennes, avec un début de production en 2028. Un tout nouveau crossover : Un crossover familial multi-énergies, conçu par Ford et développé conjointement avec Geely, arrivera en 2028. Doté des capacités et des qualités dynamiques caractéristiques de Ford, il s'inscrit dans une offensive produit ambitieuse avec cinq nouveaux véhicules multi-énergies en Europe d'ici 2029.

Les modèles Geely :

Des SUV électriques élégants : Geely Auto prévoit de produire deux SUV électriques sur le site de Valence, en plein soutien de sa stratégie de croissance et de son ambition européenne. Les premiers modèles de marque Geely fabriqués dans le cadre de cette coentreprise devraient sortir de la chaîne de production en 2028

Cette coentreprise soutient l'expansion internationale de Geely Auto, après des ventes à l'étranger de 474 228 véhicules au premier semestre de l'année, tout en faisant progresser la stratégie de Ford, qui consiste à nouer des partenariats pour rivaliser avec rapidité, efficacité et effet d'échelle en Europe.

« Ce partenariat illustre comment les constructeurs automobiles renforcent le tissu industriel de l'Europe, mais nous ne pouvons pas y parvenir seuls », a déclaré Jim Baumbick. « Ce que nous avons accompli à Valence, avec le soutien continu du gouvernement et de la région, constitue un véritable modèle de partenariat public-privé qui établit la référence pour le reste de l'Europe. »

À propos de Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE : F) est une entreprise mondiale basée à Dearborn, dans le Michigan, qui s'engage à contribuer à la construction d'un monde meilleur, où chaque personne est libre de se déplacer et de réaliser ses rêves. Le plan Ford+ pour la croissance et la création de valeur combine les forces existantes, les nouvelles capacités et les relations permanentes avec les clients afin d'enrichir l'expérience de ces derniers et de renforcer leur fidélité. Ford développe et fournit des camions, des SUV, des fourgonnettes et des voitures commerciales Ford et des véhicules de luxe Lincoln innovants et polyvalents, ainsi que des services connectés. Pour ce faire, l'entreprise s'appuie sur trois secteurs d'activité centrés sur le client : Ford Blue, qui conçoit des véhicules à essence et hybrides emblématiques ; Ford Model e, qui invente des véhicules électriques révolutionnaires ainsi que des logiciels intégrés qui définissent des expériences numériques exceptionnelles pour tous les clients ; et Ford Pro, qui aide les clients commerciaux à transformer et à développer leurs activités grâce à des véhicules et des services adaptés à leurs besoins. En outre, Ford propose des services financiers par l'intermédiaire de la Ford Motor Credit Company. Ford emploie environ 168 000 personnes dans le monde. De plus amples informations sur l'entreprise, ses produits et ses services sont disponibles sur corporate.ford.com.

À propos de Geely Auto Group

Geely Auto Group est une entreprise automobile mondiale de premier plan, dont le siège se trouve à Hangzhou, en Chine. Filiale de Zhejiang Geely Holding Group, Geely Auto Group conçoit et fabrique des véhicules particuliers sous les marques Geely, Lynk & Co et Zeekr. Geely Auto a réalisé des ventes cumulées de 3 024 567 unités en 2025, dépassant son objectif de ventes avec une croissance annuelle de 39 %. Les ventes de véhicules à énergies nouvelles (NEV) ont atteint 1 687 767 unités, en hausse annuelle de 90 %. Avec un accent fort sur l'innovation technologique, l'électrification et la mobilité durable, Geely Auto Group exploite des centres de R&D et des installations de fabrication de classe mondiale en Chine, en Europe et sur des marchés internationaux clés. Le Groupe s'engage à proposer des véhicules sûrs, de haute qualité et connectés, rendus possibles par des technologies avancées telles que les motorisations hybrides, les architectures tout électriques, la connectivité intelligente et les systèmes de conduite autonome. En tant qu'entreprise mondiale, Geely Auto Group continue d'étendre sa présence internationale grâce à des partenariats stratégiques, des opérations localisées et des plateformes à la pointe du secteur. Geely s'efforce de créer des solutions de mobilité plus vertes, plus intelligentes et plus accessibles, faisant progresser l'avenir du transport durable.

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