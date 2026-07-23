Ford y Geely Auto unen fuerzas en Europa para producir vehículos multienergía de última generación en España

Los dos fabricantes globales de automóviles planean crear una empresa conjunta (joint venture) de fabricación en la planta de Ford en Valencia, España, combinando escala y utilización de la fábrica, para fabricar vehículos Ford y Geely.

La alianza, construida sobre una base de confianza y principios empresariales compartidos, asegura el futuro de la planta de Valencia, proporciona estabilidad a largo plazo y crea el potencial para un futuro crecimiento del empleo en la fabricación de alta tecnología.

La empresa conjunta responde a las nuevas realidades del mercado europeo (una intensa competencia global, una incesante presión de costes y una regulación cada vez más estricta), reconfigurando Valencia para fabricar conforme al nuevo referente de costes de la industria.

La planta de Valencia producirá una nueva generación de vehículos de bajas y cero emisiones para los mercados europeos, ofreciendo a los clientes una experiencia tecnológica extraordinaria.

Se prevé que la empresa conjunta produzca un crossover multienergía totalmente nuevo para Ford, además de un nuevo miembro de la familia Bronco, más dos SUV eléctricos de Geely, comenzando la producción en 2028. La producción del Kuga continúa sin interrupciones.

La colaboración acelera la expansión europea de Geely Auto y respalda la ofensiva de producto de Ford para llevar cinco nuevos vehículos de pasajeros a los concesionarios europeos para 2029.

VALENCIA, España, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Ford Motor Company y Geely Automobile Holdings (en adelante, "Geely Auto") han anunciado hoy un acuerdo para crear una empresa conjunta o "joint venture" (JV) centrada en Europa en la planta de fabricación de Ford en Valencia, España.

La nueva JV fabricará vehículos de pasajeros multienergía de Ford y Geely para el mercado europeo, impulsando una mayor variedad de opciones y valor para los conductores europeos.

Ford and Geely announce joint venture for Europe at Ford's Valencia plant Ford and Geely announce joint venture for Europe at Ford's Valencia plant

Europa es el escenario de una de las batallas competitivas más encarnizadas de la industria automotriz global en la actualidad. Una regulación cada vez más estricta, elevados costes operativos y una nueva generación de competidores globales han redefinido el referente de la industria en cuanto a coste de fabricación, tecnología del vehículo y experiencia de software.

Al combinar sus volúmenes de producción, Ford y Geely maximizarán la capacidad de la planta de Valencia, reducirán el coste de cada vehículo fabricado allí y competirán con este estándar de costes emergente, al mismo tiempo que ofrecerán vehículos multienergía de clase mundial y reforzarán la economía local valenciana en el proceso.

A la espera de las aprobaciones regulatorias, la empresa conjunta comenzará sus operaciones en el primer semestre de 2027, con la previsión de que los primeros nuevos vehículos salgan de la línea de producción en 2028. Mientras tanto, la planta de Valencia seguirá produciendo el Ford Kuga.

"Esta JV con Ford en Europa refleja nuestro compromiso con el desarrollo de productos abierto y colaborativo como parte de nuestra estrategia de crecimiento, profundizando nuestra presencia local y el compromiso con los clientes en Europa", declaró Alex Nan, vicepresidente de Geely Auto Group. "Estamos dedicados a ofrecer vehículos que los clientes europeos elijan por sus propios méritos: por sus características punteras en el sector, por su alta calidad y por contribuir activamente al futuro verde de Europa. Dicho de forma sencilla: estamos construyendo coches en Europa, para Europa, junto a un socio de confianza."

La alianza de Ford con Geely se sustenta sobre una base de confianza y respeto que se remonta a 2010, cuando Ford vendió Volvo Cars a Geely y comprobó cómo protegía y revitalizaba la marca. Ambas compañías comparten el compromiso con la calidad, el aprovisionamiento eficiente en costes y la mejora continua, así como la convicción de que los clientes deben poder elegir su propio camino a través de la transición energética.

Transformando Valencia en un centro neurálgico para la movilidad de bajas emisiones de CO2

La JV transformará la planta de Ford en Valencia (ya de por sí una de las más productivas y avanzadas de Europa, con una capacidad anual potencial de unos 500.000 vehículos) en un centro de fabricación compartido de alta tecnología concebido para competir con el nuevo estándar global de costes de la industria.

La planta ha estado a la vanguardia del mercado europeo desde su inauguración en 1976, cuando fabricó el Ford Fiesta original, el primer coche global de tracción delantera de Ford y un gran éxito. Ford fue el primer fabricante de automóviles no español en fabricar en Valencia, comenzando una alianza con España y su gente que se mantiene tan fuerte hoy como entonces.

Bajo la estructura de propiedad propuesta, Ford poseerá el 66% de la nueva entidad y Geely Auto el 34%.

Una atractiva gama de vehículos

"Durante casi 50 años, Valencia ha fabricado algunos de los coches más queridos de nuestra historia, y ahora este equipo ayudará a construir nuestro futuro", afirmó Jim Baumbick, presidente de Ford de Europa. "Por eso estamos construyendo un sistema industrial flexible y rentable con un socio capaz como Geely Auto. Juntos podemos utilizar una planta de primer nivel con una plantilla fantástica y equipararnos al nuevo referente de costes de la industria.

Todo esto forma parte de la visión de Ford de ofrecer a los conductores europeos una conducción inspirada en los rallies, auténtica capacidad todoterreno y tecnología multienergía, con el ADN distintivo del Óvalo Azul."

La JV combinará los conocimientos técnicos de ingeniería, fabricación y desarrollo de dos de los principales fabricantes de automóviles del mundo para construir vehículos de pasajeros de bajas y cero emisiones tanto de Ford como de Geely. Los coches estarán adaptados a los conductores europeos y les ofrecerán opciones en tecnología de propulsión, así como experiencias digitales extraordinarias.

Modelos Ford:

El popular Ford Kuga: La producción del Ford Kuga (uno de los híbridos enchufables favoritos de Europa) continuará sin interrupciones en Valencia.

La producción del Ford Kuga (uno de los híbridos enchufables favoritos de Europa) continuará sin interrupciones en Valencia. Un nuevo y robusto Bronco: Valencia también producirá un nuevo miembro de la familia global Bronco: un SUV robusto, compacto y listo para la aventura fabricado para las carreteras europeas, cuya producción comenzará en 2028.

Valencia también producirá un nuevo miembro de la familia global Bronco: un SUV robusto, compacto y listo para la aventura fabricado para las carreteras europeas, cuya producción comenzará en 2028. Un crossover totalmente nuevo: Un crossover familiar multienergía, diseñado por Ford y desarrollado conjuntamente con Geely, que llegará en 2028. Diseñado con las capacidades y dinámicas de conducción características de Ford, forma parte de una agresiva ofensiva de producto que llevará cinco nuevos vehículos multienergía a Europa para 2029.

Modelos Geely:

Elegantes SUV eléctricos: Geely Auto planea producir dos SUV eléctricos en las instalaciones de Valencia para respaldar plenamente su enfoque y estrategia de crecimiento en Europa. Está previsto que los primeros modelos de la marca Geely que se fabriquen en virtud de esta empresa conjunta salgan de la línea de producción en 2028.

La empresa conjunta respalda la expansión internacional de Geely Auto, tras unas ventas en el exterior de 474.228 vehículos en la primera mitad del año, al tiempo que hace avanzar la estrategia de Ford de utilizar alianzas para competir con rapidez, eficiencia y escala en Europa.

"Esta alianza demuestra cómo los fabricantes de automóviles están reforzando la base industrial de Europa, pero no podemos hacerlo solos", dijo Jim Baumbick. "Lo que hemos logrado en Valencia, con el apoyo continuo de los gobiernos nacional y regional de España, es una clase magistral de colaboración público-privada que marca el referente para el resto de Europa".

Acerca de Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE: F) es una empresa global con sede en Dearborn, Míchigan, comprometida con ayudar a construir un mundo mejor, en el que todas las personas sean libres de moverse y perseguir sus sueños. El plan Ford+ de la empresa para el crecimiento y la creación de valor combina las fortalezas existentes, las nuevas capacidades y las relaciones permanentes con los clientes para enriquecer sus experiencias y profundizar su lealtad.

Ford desarrolla y ofrece innovadores e imprescindibles camiones, vehículos utilitarios, deportivos, furgonetas comerciales y turismos Ford, así como vehículos de lujo Lincoln, junto con servicios conectados, incluyendo BlueCruise (ADAS) y seguridad. La empresa lo hace a través de tres segmentos de negocio centrados en el cliente: Ford Blue, que diseña emblemáticos vehículos de gasolina e híbridos; Ford Model-e, que inventa vehículos eléctricos revolucionarios junto con software integrado que define experiencias digitales excepcionales para todos los clientes; y Ford Pro, que ayuda a los clientes comerciales a transformar y expandir sus negocios con vehículos y servicios adaptados a sus necesidades. Además, Ford ofrece servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Ford emplea a unas 168.000 personas en todo el mundo. Para obtener más información sobre la empresa y sus productos y servicios, visite corporate.ford.com.

Acerca de Geely Auto Group

Geely Auto Group es una empresa automotriz global líder con sede en Hangzhou, China. Formando parte de Zhejiang Geely Holding Group, Geely Auto Group desarrolla y fabrica vehículos de pasajeros bajo las marcas Geely, Lynk & Co y Zeekr.

Geely Auto alcanzó unas ventas acumuladas de 3.024.567 unidades en 2025, superando el objetivo de ventas para todo el año con un crecimiento interanual del 39%. Las ventas de vehículos de nuevas energías (NEV) alcanzaron las 1.687.767 unidades, un aumento interanual del 90%.

Con un sólido enfoque en la innovación tecnológica, la electrificación y la movilidad sostenible, Geely Auto Group opera centros de I+D y plantas de fabricación de clase mundial en China, Europa y mercados internacionales clave. El Grupo está comprometido con la entrega de vehículos seguros, de alta calidad e inteligentes dotados de tecnologías avanzadas como sistemas de propulsión híbridos, arquitecturas totalmente eléctricas, conectividad inteligente y sistemas de conducción autónoma.

Como empresa global, Geely Auto Group continúa expandiendo su presencia internacional a través de alianzas estratégicas, operaciones localizadas y plataformas líderes en la industria. Geely se esfuerza por crear soluciones de movilidad que sean más ecológicas, más inteligentes y más accesibles, impulsando el futuro del transporte sostenible.

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