Globeducate stringe una partnership con la Federazione Mondiale delle Associazioni per le Nazioni Unite

MADRID, 29 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Globeducate ha annunciato una nuova partnership strategica con la Federazione Mondiale delle Associazioni per le Nazioni Unite (WFUNA), che avrà inizio a settembre 2026. La partnership promuoverà il programma di cittadinanza globale del gruppo educativo internazionale e creerà opportunità uniche per studenti e insegnanti in tutta la sua rete.

Globeducate students at MUN 2026 GE Logo

Dal lancio del proprio programma globale, nel gennaio 2020, Globeducate ha integrato gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite nell'apprendimento quotidiano di oltre 65 scuole bilingui e internazionali presenti in 11 Paesi. Attraverso questo percorso, gli studenti sono incoraggiati a sviluppare autonomia, spirito critico e capacità di espressione, confrontandosi con le principali sfide globali e trasformando le idee in azioni concrete a beneficio delle proprie comunità.

Gli studenti di Globeducate partecipano regolarmente a conferenze Model United Nations (MUN) in tutto il mondo, oltre all'annuale Globeducate Model United Nations. L'edizione 2027 si terrà a Ginevra, offrendo ai partecipanti, nel settimo anno dell'iniziativa, l'opportunità di vivere un'esperienza formativa unica e di visitare la sede delle Nazioni Unite.

In occasione dell'evento, i partner della World Federation of United Nations Associations (WFUNA), l'Istituto Internazionale di Ginevra e la Geneva Business School, ospiteranno gli studenti di Globeducate nei propri campus, contribuendo ad arricchire ulteriormente il programma con attività e momenti di approfondimento.

Grazie a questa nuova collaborazione, studenti e docenti di Globeducate avranno inoltre accesso a percorsi di formazione dedicati alla cittadinanza globale. Una delegazione del Globeducate Model United Nations prenderà parte anche alle conferenze Global Model UN organizzate dalla WFUNA in diverse sedi nel mondo.

Daniel Jones, Head of Education di Globeducate, ha dichiarato:

"Questa partnership porta i nostri studenti e insegnanti nel cuore delle Nazioni Unite e delle sue agenzie. Attraverso programmi di formazione e sviluppo professionale dedicati alla cittadinanza globale, con moduli ispirati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e ad altri temi promossi dalla WFUNA, non ci limitiamo a creare nuove opportunità per gli studenti: stiamo costruendo un percorso educativo condiviso che coinvolgerà tutte le scuole Globeducate e lascerà un impatto duraturo. Il programma Act4Impact della WFUNA offrirà agli studenti competenze sugli SDGs, sulla gestione dei progetti e sulla cittadinanza globale, accompagnandoli nello sviluppo di iniziative concrete da realizzare nelle proprie comunità."

Aziel-Philippos Goulandris, Segretario Generale della WFUNA, ha aggiunto:

"Siamo orgogliosi di collaborare con Globeducate per portare i programmi educativi della WFUNA nella sua rete internazionale di scuole, raggiungendo un numero ancora maggiore di studenti e insegnanti. Questa partnership rappresenta un'importante opportunità per formare la prossima generazione di leader, rafforzandone la conoscenza delle Nazioni Unite e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e ispirandoli ad agire concretamente nelle proprie comunità. Avvicinando gli studenti al lavoro e ai valori delle Nazioni Unite, vogliamo aiutarli a riconoscersi come cittadini globali attivi, pronti a contribuire alla costruzione di un mondo più pacifico, equo e sostenibile."

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