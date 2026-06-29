Globeducate conclut un partenariat avec la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies

MADRID, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- Globeducate a annoncé un nouveau partenariat stratégique avec la Fédération mondiale des associations pour les Nations Unies (WFUNA), qui prendra effet en septembre 2026. Ce partenariat permettra de faire progresser le programme de citoyenneté mondiale de ce groupe éducatif international et d'offrir des opportunités uniques aux élèves et aux enseignants de l'ensemble de son réseau.

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Depuis le lancement de son programme mondial en janvier 2020, Globeducate a intégré les Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) dans l'enseignement quotidien de plus de 65 écoles bilingues et internationales réparties dans 11 pays. Les élèves sont encouragés à développer leur autonomie et leur capacité à s'exprimer, à s'intéresser aux enjeux mondiaux et à mener des actions concrètes au sein de leur communauté.

Les élèves participent déjà à des concours « Model United Nations » dans le monde entier, en plus de l'événement annuel « Model United Nations » organisé par Globeducate. En 2027, l'événement se tiendra à Genève, offrant ainsi aux élèves l'occasion de découvrir le siège des Nations Unies pour la septième année consécutive.

Les partenaires de la WFUNA, l'Institut international de Genève et la Geneva Business School, accueilleront conjointement les élèves de Globeducate sur leurs campus pendant l'événement, ce qui enrichira encore davantage le programme.

Grâce à ce nouveau partenariat, les élèves et les enseignants de Globeducate pourront participer à des programmes de formation à la citoyenneté mondiale. Une délégation MUN de Globeducate participera également aux conférences mondiales « Model UN » organisées par la WFUNA à travers le monde.

Daniel Jones, directeur de l'éducation chez Globeducate, a déclaré : « Ce partenariat permet à nos élèves et à nos enseignants de se rendre au cœur même des Nations Unies et de ses agences. » Grâce à la formation des enseignants et au développement professionnel axés sur le thème de la citoyenneté mondiale, notamment par le biais de modules en lien avec les Objectifs de développement durable des Nations unies ou d'autres thèmes proposés par la WFUNA, nous ne nous contentons pas de créer des opportunités pour les élèves, mais mettons en place un programme à l'échelle de l'ensemble des établissements Globeducate qui aura un impact durable. « Le programme Act4Impact de la WFUNA permettra aux élèves de se familiariser avec les ODD, la gestion de projet et la citoyenneté mondiale ; dans ce cadre, ils élaboreront leurs propres projets qu'ils mettront en œuvre au sein de leurs communautés locales. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Globeducate pour étendre les programmes de la WFUNA à son réseau international d'établissements scolaires et toucher ainsi encore davantage d'élèves et d'enseignants à travers le monde », a déclaré Aziel-Philippos Goulandris, secrétaire général de la WFUNA. « Ce partenariat offre une formidable occasion de former la prochaine génération de leaders, de renforcer leur compréhension des Nations Unies et des Objectifs de développement durable, et de les inciter à agir au sein de leurs propres communautés. En rapprochant davantage les élèves des actions et des valeurs de l'ONU, nous espérons donner aux jeunes les moyens de se considérer comme des citoyens du monde engagés, appelés à jouer un rôle important dans la construction d'un monde plus pacifique, plus juste et plus durable. »

GLOBEDUCATE : https://www.globeducate.com

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