Globeducate estabelece parceria com a Federação Mundial das Associações das Nações Unidas

MADRID, 29 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Globeducate anunciou uma nova parceria estratégica com a Federação Mundial das Associações das Nações Unidas (WFUNA), com início em setembro de 2026. Esta parceria irá reforçar a estratégia de cidadania global do grupo internacional de educação e criar oportunidades únicas para estudantes e professores em toda a sua rede.

Globeducate students at MUN 2026 GE logo

Desde o lançamento da sua agenda global, em janeiro de 2020, a Globeducate tem vindo a integrar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS) no processo de aprendizagem diário em mais de 65 escolas bilingues e internacionais, em 11 países. Os estudantes são incentivados a desenvolver a sua autonomia e a sua voz, a envolver-se em questões globais e a desenvolver ações com impacto nas suas comunidades.

Os estudantes já participam em competições de Modelo das Nações Unidas em todo o mundo, para além do evento anual de Modelo das Nações Unidas organizado pela Globeducate. Em 2027, o evento terá lugar em Genebra, proporcionando aos estudantes a oportunidade de visitar a sede das Nações Unidas, naquela que será já a sua sétima edição.

Os parceiros da WFUNA, o International Institute in Geneva e a Geneva Business School, receberão conjuntamente os estudantes da Globeducate nos seus campus durante o evento, enriquecendo ainda mais o programa.

Graças a esta nova parceria, os estudantes e professores da Globeducate poderão participar em programas de formação em cidadania global. Uma delegação da Globeducate MUN participará também nas conferências Global Model UN da WFUNA, realizadas em todo o mundo.

O Diretor de Educação da Globeducate, Daniel Jones, afirmou: "Esta parceria aproxima os nossos estudantes e professores das Nações Unidas e das suas agências. Através da formação de professores e do desenvolvimento profissional no âmbito da Cidadania Global, incluindo módulos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU ou outros temas propostos pela WFUNA, não estamos simplesmente a criar oportunidades para os estudantes, mas sim um programa transversal a todas as escolas da Globeducate, com impacto duradouro. O programa Act4Impact da WFUNA permitirá aos estudantes aprender sobre os ODS, gestão de projetos e cidadania global, através do desenvolvimento dos seus próprios projetos para implementação nas suas comunidades locais."

"Estamos muito satisfeitos por estabelecer esta parceria com a Globeducate, que permitirá alargar a oferta formativa da WFUNA à sua rede global de escolas e chegar a um número ainda maior de estudantes e educadores em todo o mundo", afirmou Aziel-Philippos Goulandris, Secretário-Geral da WFUNA. "Esta parceria constitui uma oportunidade única para formar a próxima geração de líderes, aprofundar a sua compreensão das Nações Unidas e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e incentivá-los a agir nas suas próprias comunidades. Ao aproximar os estudantes do trabalho e dos valores da ONU, esperamos capacitar os jovens para que se vejam como cidadãos globais ativos, com um papel relevante a desempenhar na construção de um mundo mais pacífico, justo e sustentável."

GLOBEDUCATE: https://www.globeducate.com



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