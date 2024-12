Grande inaugurazione dell'ufficio Smartee France a Parigi

PARIGI, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology ha celebrato recentemente l'inaugurazione del suo nuovo ufficio di Parigi con un'elegante crociera di gala lungo la Senna. Si tratta della prima presenza permanente di Smartee in Francia e del suo terzo ufficio in Europa.

Situato nel 16° arrondissement di Parigi, polo di competenza ortodontica, il nuovo studio fornirà supporto ai professionisti del settore odontoiatrico in Francia, Belgio, Lussemburgo, Marocco, Tunisia, Svizzera francofona e Algeria. Offrirà consulenze complete, dimostrazioni di prodotti e servizi di formazione per le soluzioni all'avanguardia di aligner trasparenti di Smartee.

Alla cerimonia hanno partecipato personalità chiave, tra cui Junfeng Yao, fondatore e CEO di Smartee; Yves Trin, presidente della French Aligner Orthodontic Society (SFOPA); Franck Alem, sindaco incaricato di affari ed economia del 16° arrondissement di Parigi e Lili Yin, direttore generale di Smartee Francia.

Nel suo discorso, il sindaco Franck Alem ha espresso il suo sincero apprezzamento per la scelta di Smartee di scegliere il 16° arrondissement per la sua nuova sede. Ha sottolineato l'importanza di Smartee come leader innovativo nel campo degli aligner trasparenti e ha evidenziato l'impatto positivo di questa nuova struttura sull'economia locale. Alem ha inoltre sottolineato l'importanza della collaborazione tra governo locale e imprese, ribadendo il suo impegno a sostegno di iniziative a favore delle imprese nella regione.

Junfeng Yao, fondatore e CEO di Smartee, ha sottolineato l'importanza di questo traguardo:

"L'apertura di questo ufficio rappresenta un traguardo importante per Smartee, poiché segna la nostra prima presenza permanente in Francia e il nostro terzo ufficio in Europa. I medici francesi che abbiamo incontrato sono stati incredibilmente accoglienti e apprezziamo profondamente ogni medico con cui collaboriamo, che provenga da ospedali, grandi catene di cliniche o studi privati indipendenti."

Yves Trin, presidente della French Aligner Orthodontic Society (SFOPA), ha sottolineato l'importanza dell'ingresso di Smartee nel mercato francese:

"L'arrivo di un nuovo attore come Smartee stimolerà senza dubbio l'innovazione nel mercato francese degli aligner trasparenti, a vantaggio sia degli ortodontisti sia dei loro pazienti. All'inizio di quest'anno ho avuto l'opportunità di visitare l'ufficio di Shanghai e le fabbriche intelligenti di Smartee e di partecipare a un congresso di due giorni in Cina. A mio parere, la forza di Smartee risiede nella sua capacità di immettere sul mercato dispositivi innovativi, che avranno un impatto positivo sui professionisti del settore odontoiatrico francese".

Lili Yin, Direttore Generale di Smartee France, ha espresso la sua idea per il futuro di Smartee France:

"Il settore ortodontico francese è molto complesso e diversificato. Con l'apertura della nostra sede di Parigi, puntiamo a offrire un supporto personalizzato, tra cui assistenza clienti specifica, consulenza clinica e workshop sulla tecnologia, per soddisfare le diverse esigenze dei medici locali. Inoltre, i professionisti delle regioni francofone potranno beneficiare di tempi di consegna più rapidi, grazie al nostro stabilimento in Spagna."

La crociera di gala ha offerto una cornice straordinaria per celebrare i 20 anni di traguardi e crescita di Smartee. Con i monumenti simbolo di Parigi come sfondo, gli ospiti hanno celebrato questo nuovo capitolo nell'espansione di Smartee, discutendo del futuro dell'ortodonzia e del potenziale di una più profonda collaborazione tra Smartee e i professionisti francesi.

Guardando al futuro, Smartee resta impegnata a migliorare l'assistenza ortodontica attraverso l'innovazione, un servizio incentrato sul cliente e una profonda comprensione delle esigenze del mercato locale.

Per maggiori informazioni su Smartee, visitare il sito www.smarteealigners.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=Tkn0znCKM3E

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2569077/image_5022954_11768132.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2569078/DSC02438.jpg