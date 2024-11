Inauguration du bureau de Smartee France à Paris

PARIS, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology vient de célébrer l'ouverture de son nouveau bureau parisien lors d'une élégante croisière-gala sur la Seine. Il s'agit de la première présence permanente de Smartee en France et de son troisième bureau en Europe.

Smartee France’s Official Opening Ceremony image_5022954_11768132 DSC02438

Situé dans le 16e arrondissement de Paris, un hub d'expertise en orthodontie, le nouveau bureau soutiendra les professionnels dentaires à travers la France, la Belgique, le Luxembourg, le Maroc, la Tunisie, la Suisse francophone et l'Algérie. Le bureau offrira des consultations complètes, des démonstrations de produits et des services de formation pour les solutions de pointe de Smartee en matière d'aligneurs transparents.

La cérémonie s'est déroulée en présence de personnalités telles que Junfeng Yao, fondateur et CEO de Smartee ; Yves Trin, président de la Société française d'orthodontie par aligneurs (SFOPA) ; Franck Alem, maire du 16e arrondissement de Paris chargé du développement économique, de l'emploi et des professions libérales ; et Lili Yin, directrice générale de Smartee France.

Dans son allocution, le maire Franck Alem a remercié chaleureusement Smartee d'avoir choisi le 16e arrondissement pour installer son nouveau bureau. Il a souligné l'importance de Smartee en tant que leader innovant dans le domaine des aligneurs transparents et a insisté sur l'impact positif de cette nouvelle implantation sur l'économie locale. Alem a également souligné l'importance de la collaboration entre les autorités locales et les entreprises, renforçant ainsi son engagement à soutenir les initiatives en faveur des entreprises dans la région.

Junfeng Yao, fondateur et CEO de Smartee, a souligné l'importance de ce nouveau jalon :

« L'ouverture de ce bureau est une étape importante pour Smartee, car il s'agit de notre première présence permanente en France et de notre troisième bureau en Europe. Les médecins français que nous avons rencontrés ont été incroyablement accueillants, et nous apprécions chaque docteur avec lequel nous collaborons, que ce soit dans un hôpital, une grande chaîne de cliniques ou un cabinet privé ».

Yves Trin, président de la Société française d'orthodontie par aligneurs (SFOPA), a rappelé l'importance de l'entrée de Smartee sur le marché français :

« L'arrivée d'un nouvel acteur comme Smartee stimulera sans aucun doute l'innovation sur le marché français des aligneurs transparents, au bénéfice des orthodontistes et de leurs patients. Au début de l'année, j'ai eu l'occasion de visiter les bureaux et les usines intelligentes de Smartee à Shanghai et de participer à un congrès de deux jours en Chine. À mon avis, la force de Smartee réside dans sa capacité à mettre sur le marché des dispositifs innovants qui auront un impact positif sur les professionnels dentaires français. »

Lili Yin, directrice générale de Smartee France, a exprimé sa vision pour Smartee France :

« Le marché français de l'orthodontie est très complexe et diversifié. Avec l'ouverture de notre bureau à Paris, nous souhaitons offrir une assistance sur mesure, y compris une assistance une clientèle désignée, des conseils cliniques et des ateliers technologiques, afin de répondre aux besoins variés des docteurs locaux. En outre, les praticiens des régions francophones bénéficieront de délais de livraison raccourcis, grâce à notre usine en Espagne ».

La croisière-gala a offert un cadre magnifique pour commémorer les 20 ans de croissance et d'évolution de Smartee. Avec pour toile de fond les monuments emblématiques de Paris, les invités ont célébré ce nouveau chapitre de l'expansion de Smartee tout en discutant de l'avenir de l'orthodontie et du potentiel d'une collaboration approfondie entre Smartee et les praticiens français.

Smartee s'engage à promouvoir les soins orthodontiques grâce à l'innovation, à un service axé sur le client et à une compréhension détaillée des besoins du marché local.

Pour plus d'informations sur Smartee, visitez le site www.smarteealigners.com

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=Tkn0znCKM3E

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2569077/image_5022954_11768132.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2569078/DSC02438.jpg