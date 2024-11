Feierliche Eröffnung der französischen Niederlassung von Smartee in Paris

PARIS, 29. November 2024 /PRNewswire/ -- Smartee Denti-Technology feierte kürzlich die Eröffnung seines neuen Pariser Büros mit einer eleganten Gala-Kreuzfahrt auf der Seine. Dies ist die erste ständige Präsenz von Smartee in Frankreich und das dritte Büro in Europa.

Smartee France’s Official Opening Ceremony image_5022954_11768132 DSC02438

Das neue Büro befindet sich im 16. Arrondissement von Paris, einem Zentrum für kieferorthopädisches Fachwissen, und wird Zahnärzte in Frankreich, Belgien, Luxemburg, Marokko, Tunesien, der französischsprachigen Schweiz und Algerien unterstützen. Dort werden umfassende Beratungen, Produktdemonstrationen und Schulungen für die hochmodernen Aligner-Lösungen von Smartee angeboten.

An der Zeremonie nahmen wichtige Persönlichkeiten teil, darunter Junfeng Yao, Gründer und Geschäftsführer von Smartee, Yves Trin, Präsident der französischen Gesellschaft für Aligner-Kieferorthopädie (SFOPA), Franck Alem, Bürgermeister für Wirtschaft des 16. Arrondissements von Paris, und Lili Yin, Geschäftsführerin von Smartee Frankreich.

In seiner Ansprache brachte Bürgermeister Franck Alem seine große Wertschätzung dafür zum Ausdruck, dass Smartee das 16. Arrondissement für sein neues Büro ausgewählt hat. Er betonte die Bedeutung von Smartee als Innovationsführer im Bereich der Aligner und hob die positiven Auswirkungen dieser neuen Einrichtung auf die lokale Wirtschaft hervor. Alem betonte auch die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden und Unternehmen und bekräftigte sein Engagement für die Unterstützung wirtschaftsfreundlicher Initiativen in der Region.

Junfeng Yao, Gründer und Geschäftsführer von Smartee, betonte die Bedeutung dieses Meilensteins:

„Die Eröffnung dieses Büros ist ein wichtiger Meilenstein für Smartee, da es unsere erste permanente Präsenz in Frankreich und unser drittes Büro in Europa ist. Die französischen Ärzte, die wir getroffen haben, waren unglaublich gastfreundlich. Wir schätzen jeden Arzt, mit dem wir zusammenarbeiten, sehr – egal ob er in einem Krankenhaus, einer großen Klinikkette oder einer unabhängigen Privatpraxis tätig ist."

Yves Trin, Präsident der französischen Gesellschaft für Aligner-Kieferorthopädie (SFOPA), hob hervor, wie wichtig der Eintritt von Smartee in den französischen Markt ist:

„Die Ankunft eines neuen Anbieters wie Smartee wird zweifellos die Innovation auf dem französischen Markt für klare Aligner fördern. Davon werden sowohl die Kieferorthopäden als auch ihre Patienten profitieren. Anfang dieses Jahres hatte ich die Gelegenheit, das Büro und die intelligenten Fabriken von Smartee in Shanghai zu besuchen und an einem zweitägigen Kongress in China teilzunehmen. Meiner Meinung nach liegt die Stärke von Smartee in seiner Fähigkeit, innovative Geräte auf den Markt zu bringen, die sich positiv auf die französischen Zahnärzte auswirken werden."

Lili Yin, Geschäftsführerin von Smartee Frankreich, erläuterte ihre Vision für Smartee Frankreich:

„Der französische Markt für Kieferorthopädie ist sehr komplex und vielfältig. Mit der Eröffnung unserer Pariser Niederlassung wollen wir maßgeschneiderte Unterstützung anbieten, einschließlich spezieller Kundenbetreuung, klinischer Beratung und Technologie-Workshops, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Ärzte vor Ort gerecht zu werden. Darüber hinaus werden die Ärzte in den französischsprachigen Regionen dank unserer Fabrik in Spanien von kürzeren Lieferzeiten profitieren."

Die Galakreuzfahrt bot einen atemberaubenden Rahmen, um die 20-jährigen Meilensteine und das Wachstum von Smartee zu würdigen. Vor der Kulisse der Pariser Wahrzeichen feierten die Gäste dieses neue Kapitel in der Expansion von Smartee, während sie über die Zukunft der Kieferorthopädie und das Potenzial für eine engere Zusammenarbeit zwischen Smartee und französischen Ärzten diskutierten.

Smartee blickt in die Zukunft und bleibt dem Ziel verpflichtet, die kieferorthopädische Versorgung durch Innovation, kundenorientierten Service und ein tiefes Verständnis der lokalen Marktbedürfnisse zu fördern.

Weitere Informationen über Smartee finden Sie unter www.smarteealigners.com.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=Tkn0znCKM3E

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2569077/image_5022954_11768132.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2569078/DSC02438.jpg