Gymashark mantiene il vantaggio competitivo con Centric PLM™

Fondato a Birmingham nel 2012 dall'allora teenager Ben Francis e un gruppo di suoi amici delle scuole superiori, Gymshark è passato dall'essere inizialmente un piccolo laboratorio serigrafico, a uno dei marchi in più rapida crescita e più riconoscibili nel campo del fitness. Vendendo direttamente ai clienti tramite 15 negozi online internazionali, il brand attualmente vanta più di 4 milioni di clienti in oltre 180 paesi e i suoi contenuti sui social media raggiungono un pubblico che supera i 12.5 milioni di persone.

Nel 2016, Gymshark è stata nominata in The Sunday Times Fast Track 100 come l'azienda in più rapida crescita del Regno Unito; il suo team prodotti era cresciuto enormemente, passando da 44 a 125 persone in tutto il Regno Unito, Hong Kong e Mauritius in soli due anni. Con una tale crescita, l'azienda ha iniziato a riscontrare difficoltà nel gestire dati di prodotto complessi e rischiava di incorrere in ritardi ed errori a causa dell'utilizzo simultaneo di più documenti di lavoro da parte dei vari team.

Gymshark ha avviato la sua analisi globale con Centric Software nel Gennaio 2020 e a Marzo, proprio nel momento in cui erano iniziati i workshop PLM, il Regno Unito è entrato in lockdown. Pertanto, tutta la formazione, il testing e l'implementazione della Fase 1 sono stati effettuati interamente da remoto.

Justine McCarthy, Development Director di Gymshark, spiega come la tecnologia PLM aiuta l'azienda a reagire alle sfide del mercato: "Se entriamo in un altro lockdown e abbiamo la necessità di lavorare a distanza, il nostro PLM agevolerà decisamente la facilità di condivisione delle informazioni. In questa fase iniziale, stiamo riscontrando enormi vantaggi nel nostro processo materiali, con un aumento stimato del 30% della produttività. Le attività di tipo amministrativo e la comunicazione tra i team sono resi estremamente agevoli e l'errore umano è notevolmente ridotto. Siamo in grado di creare tech pack più accurati, in modo molto più efficiente."

Annalisa Savio, Head of Development and Primary Superuser di Gymshark, riflette su come i suoi team hanno tratto 'conforto' dal PLM in tempi di pandemia.

"Tutti hanno trovato molto utile operare sulla stessa piattaforma mentre si lavorava da casa," sostiene. "Il nostro primo 'go live' è avvenuto nel Maggio 2020, in linea con il nostro percorso critico. I tempi erano stretti e non ci saremmo mai aspettati di poter fare tutto questo da remoto, ma l'enorme impegno e la forte motivazione da parte dell'intero team l'hanno reso possibile. Il solo pensiero di un'altra stagione con una miriade di documenti Excel era semplicemente insostenibile!"

Secondo Justine, ciò che ha distinto Centric dagli altri fornitori sono stati "la sua reale comprensione delle sfide aziendali di Gymshark, le sue soluzioni di valide best practice e il suo supporto passo dopo passo."

Annalisa spiega inoltre come le funzionalità 'out of the box' di Centric hanno fornito a Gymshark una base eccellente su cui costruire, con l'entusiasmante prospettiva di fondere l'ambizione di una giovane impresa con la profonda esperienza che Centric può offrire.

"Abbiamo tanto successo, ma abbiamo solo 10 anni. Sentivamo che poterci affidare all'esperienza di Centric avrebbe portato la nostra giovane azienda su un percorso migliore."

"Siamo estremamente lieti di supportare Gymshark nei suoi obiettivi di trasformazione digitale," dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. "La collaborazione ha già prodotto significativi risultati e noi siamo entusiasti di continuare questo straordinario viaggio con un'azienda così dinamica e innovativa."

