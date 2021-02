Gymshark Fica à Frente da Competição com Centric PLM™

Fundada em Birmingham em 2012 pelo então adolescente Ben Francis e um grupo de seus amigos do ensino médio, a Gymshark passou de uma pequena operação de serigrafia a uma das marcas de crescimento mais rápido e mais reconhecidas do mundo fitness. Vendendo diretamente para clientes por meio de 15 lojas online internacionais, a empresa tem atualmente mais de 4 milhões de clientes em mais de 180 países e seu conteúdo de mídia social atinge uma audiência de mais de 12,5 milhões.

Nomeada a empresa de crescimento mais rápido do Reino Unido em 2016 no The Sunday Times Fast Track 100, a equipe de produtos da Gymshark cresceu massivamente de 44 para 125 pessoas no Reino Unido, Hong Kong e República de Maurício em apenas dois anos. Como tal, a empresa começou a lutar com o gerenciamento de dados de produtos complexos e corria o risco de atrasos e erros devido a vários documentos de trabalho sendo usados simultaneamente pelas equipes.

A Gymshark iniciou sua Análise Global com a Centric Software em janeiro de 2020, com o Reino Unido entrando em lockdown em março, assim que os workshops de PLM começaram. Consequentemente, todo o treinamento, teste e implementação da Fase 1 foi 100% remoto.

Justine McCarthy, Diretora de Desenvolvimento da Gymshark comenta como a tecnologia de PLM ajuda a empresa a reagir aos desafios do mercado, "Se entrarmos em outro lockdown e precisarmos trabalhar remotamente – nosso PLM certamente facilitará a facilidade com que compartilhamos informações. Neste estágio inicial, estamos vendo enormes benefícios em nosso Processo de Materiais, com um aumento estimado de 30% na produtividade. A administração e a comunicação entre as equipes são contínuas e o erro humano foi bastante reduzido. Somos capazes de criar Tech Packs mais precisos, de uma forma muito mais eficiente."

A Chefe de Desenvolvimento e Superusuário da Gymshark, Annalisa Savio, reflete sobre como suas equipes encontraram 'conforto' no PLM em tempos de pandemia.

"Todos eles acharam útil trabalhar na mesma plataforma enquanto trabalhavam em casa", diz ela. "Nosso primeiro 'Go Live' foi em maio de 2020, alinhado com nosso Caminho Crítico. Foi apertado e nunca esperávamos poder fazer tudo isso remotamente – mas o enorme empenho e motivação de toda a equipa fez com que acontecesse. A ideia de outra temporada com vários documentos do Excel era muito dolorosa!".

De acordo com Justine, o que diferencia a Centric de outros fornecedores é sua "real compreensão dos desafios de negócios da Gymshark, suas sensatas soluções práticas recomendadas e seu suporte em cada etapa."

Annalisa também explica como os recursos 'prontos para uso' da Centric forneceram à Gymshark uma excelente base para construir, com a perspectiva empolgante de combinar a ambição de uma empresa jovem com a profundidade de experiência que a Centric poderia oferecer.

"Temos muito sucesso, mas ainda temos apenas 10 anos. Sentimos que poder contar com a experiência da Centric colocaria nossa jovem empresa em um caminho melhor."

"Estamos muito satisfeitos em apoiar a Gymshark com seus objetivos de transformação digital", comenta Chris Groves, Presidente e CEO da Centric Software. "A parceria já alcançou resultados notáveis e estamos animados para continuar essa jornada emocionante com uma empresa tão dinâmica e inovadora."

