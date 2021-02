Gymshark bleibt mit Centric PLM™ der Konkurrenz einen Schritt voraus

Gymshark wurde 2012 in Birmingham von dem damaligen Teenager Ben Francis und seinen Highschool-Freunden gegründet und hat sich von einem kleinen Siebdruckbetrieb zu einer der am schnellsten wachsenden und bekanntesten Marken im Fitnessbereich entwickelt. Das Unternehmen, das über 15 internationale Online-Shops direkt an Kunden verkauft, hat derzeit über 4 Mio. Kunden in mehr als 180 Ländern und erreicht mit seinen Social-Media-Inhalten ein Publikum von über 12,5 Mio. Menschen.

Das Produktteam von Gymshark, das 2016 im Sunday Times Fast Track 100 zum am schnellsten wachsenden Unternehmen Großbritanniens gekürt wurde, ist in nur zwei Jahren von 44 auf 125 Mitarbeiter in Großbritannien, Hongkong und Mauritius angewachsen. In der Folge hatte Gymshark Probleme mit dem Management komplexer Produktdaten. Zudem bestand die Gefahr von Verzögerungen und Fehlern, da mehrere Dokumente gleichzeitig von verschiedenen Teams verwendet wurden.

Gymshark begann im Januar 2020 mit der Implementierung der PLM-Lösung von Centric Software. Im März, zu Beginn der PLM-Workshops, kam dann der Lockdown. Folglich wurden alle Trainings, Tests und die Implementierung der ersten Phase zu 100 % remote durchgeführt.

Justine McCarthy, Development Director bei Gymshark, kommentiert, wie die PLM-Technologie dem Unternehmen hilft, auf die Herausforderungen des Marktes zu reagieren: „Wenn ein weiterer Lockdown kommt und wir remote arbeiten müssen, hilft uns das PLM-System dabei, Informationen problemlos auszutauschen. In diesem frühen Stadium sehen wir bereits enorme Vorteile in unserem Materialprozess, mit einer geschätzten Produktivitätssteigerung von 30 %. Das Management und Kommunikation zwischen den Teams funktionieren problemlos. Menschliche Fehler wurden stark reduziert. Wir sind in der Lage, genauere Tech-Packs zu erstellen – und das auf eine viel effizientere Weise."

Annalisa Savio, Head of Development und Superuser von Gymshark, erzählt, wie ihre Teams trotz der Pandemie „Trost" im PLM-System fanden.

„Alle fanden es nützlich, auf der gleichen Plattform zu arbeiten, während sie von zu Hause aus arbeiteten", sagt sie. „Unser erstes Go-live fand wie geplant im Mai 2020 statt. Der Zeitplan war eng. Wir hätten nie gedacht, dass wir das alles remote machen können. Aber das große Engagement und die Motivation des gesamten Teams haben es möglich gemacht. Der Gedanke an eine weitere Saison mit mehreren Excel-Dokumenten war einfach unerträglich!"

Laut McCarthy hob sich Centric durch das „echte Verständnis für die geschäftlichen Herausforderungen von Gymshark, die sinnvollen Best-Practice-Lösungen und den Support bei jedem Schritt" von anderen Anbietern ab.

Savio erklärt auch, wie die Out-of-the-Box-Funktionen von Centric Gymshark eine hervorragende Grundlage boten, auf der man aufbauen konnte. Zudem gab es die Aussicht, den Ehrgeiz eines jungen Unternehmens mit der umfassenden Erfahrung von Centric zu kombinieren.

„Wir sind sehr erfolgreich, aber unser Unternehmen ist erst zehn Jahre alt. Wir hatten das Gefühl, dass wir mit der Erfahrung von Centric unser junges Unternehmen auf einen besseren Weg bringen können."

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Gymshark, um die digitalen Transformationsziele des Unternehmens zu unterstützen", so Chris Groves, President und CEO von Centric Software. „Die Partnerschaft hat bereits bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Es ist toll, diese spannende Reise mit einem so dynamischen, innovativen Unternehmen fortzusetzen."

