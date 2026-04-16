Hinojosa atinge um volume de negócios de 848 milhões de euros em 2025, mais 6% do que em 2024

A empresa concluiu a aquisição total do grupo francês ASV, o que representa um avanço no seu processo de internacionalização.

A Hinojosa reforça a sua capacidade industrial e tecnológica com um investimento superior a 60 milhões de euros.

PORTO, Portugal, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Hinojosa, empresa especializada em soluções sustentáveis de packaging, apresentou os seus resultados operacionais relativos ao exercício de 2025, no qual alcançou um volume de negócios consolidado de 847,5 milhões de euros, o que representa um aumento de 6% em relação ao exercício anterior, num contexto de mercado complexo marcado pela flutuação dos custos energéticos e pela incerteza do panorama internacional.

Hinojosa Packaging Xàtiva

Em 2025, o Hinojosa Packaging Group concluiu a aquisição de 100% da ASV Packaging, empresa francesa de embalagens em cartolina com mais de 34 anos de presença no mercado. Esta operação, iniciada em julho de 2023 com a aquisição de uma participação de 49% no grupo francês, reforça a sua presença em França e consolida o seu posicionamento como referência na produção de embalagens em cartolina para alimentos e bens de grande consumo no sudoeste da Europa, com nove unidades de produção.

Além disso, esta aquisição insere-se num modelo de gestão descentralizado que garante autonomia local, flexibilidade e um serviço próximo do cliente. Trata-se de uma visão partilhada em todas as suas unidades de produção localizadas em Espanha, França, Portugal e Itália, que totalizam 24 fábricas e mais de 3.000 colaboradores.

Investimento industrial superior a 60 milhões

O crescimento da Hinojosa assenta numa estratégia industrial orientada para a melhoria do serviço ao cliente, o que, em 2025, se traduziu num investimento superior a 60 milhões de euros, destinado a reforçar a capacidade produtiva, a eficiência e a automatização de processos.

A empresa reforçou a sua capacidade industrial com a atualização de equipamentos e a integração de novas tecnologias em todos os mercados, de modo a melhorar processos produtivos, a aumentar a flexibilidade e a agilidade operacional da sua oferta, e a adaptar-se às necessidades dos clientes.

O grupo também apresentou melhorias na eficiência energética e no rendimento, tanto na divisão de packaging como na de papel. Entre estas melhorias, destaca-se o projeto desenvolvido na unidade de produção de papel de Alquería. Esta iniciativa combina o aumento da capacidade produtiva da máquina de papel com a instalação de uma inovadora solução de valorização energética, que permitirá transformar os resíduos gerados no próprio processo em energia para autoconsumo.

Para além dos investimentos industriais, a empresa continua a reforçar a sua aposta no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis. Assim sendo, a Hinojosa criou uma Calculadora de Pegada de Carbono, que permite aos seus clientes medir o impacto ambiental das suas embalagens ao longo de todo o ciclo de vida. Esta ferramenta facilita a tomada de decisões relativas à redução de emissões e contribui para dar resposta às crescentes exigências regulamentares em matéria de sustentabilidade ambiental.

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