Hublot diventa cronometrista ufficiale della Premier League

Le partite che vedono sfidarsi le 20 squadre raggiungono 880 milioni di schermi in 188 dei 193 paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite. Secondo la società di ricerca Nielsen Sports, la Premier League vanta un'audience globale complessiva di 3,2 miliardi di persone, una cifra che la rende la serie calcistica più seguita al mondo.

Hublot è stato il primo brand di lusso a investire nel calcio collaborando con la Nazionale svizzera nel 2006; ora l'azienda vanta uno dei portfolio più grandi nel panorama sportivo. Le partnership di Hublot comprendono competizioni internazionali, europee, nazionali, femminili e di club, oltre a giocatori e allenatori leggendari. Sono incluse competizioni, club e personalità di spicco quali la Coppa del Mondo FIFA™, i Campionati Europei UEFA (maschili e femminili), la UEFA Champions League (maschile e femminile) e l'Europa League, il Chelsea FC, la Juventus, il Benfica, l'Ajax e leggende viventi del calibro di Pelé, Maradona, Kylian Mbappé, Didier Deschamps, José Mourinho e Alex Morgan.



"Siamo estremamente felici e orgogliosi di diventare il brand Cronometrista ufficiale della Premier League. Si tratta di un traguardo storico per Hublot. Fin dal 2006, abbiamo dimostrato l'enorme passione che ci lega al mondo del calcio e il valore che apportiamo a ogni sfida, club e talento con cui stringiamo una collaborazione. Non vediamo l'ora di metterci al lavoro per concretizzare questa partnership dentro e fuori dal campo. Hublot Loves Football e la nostra partnership con la Premier League ne è la prova tangibile!"

— Ricardo Guadalupe

CEO HUBLOT

In qualità di Cronometrista ufficiale della Premier League, Hublot cronometrerà tutte le partite a bordo campo e negli schermi televisivi di tutto il mondo. Il logo Hublot sarà visibile al fianco delle grafiche dello schermo che indicano il punteggio della partita e il tempo di gioco. L'azienda orologiera svizzera sarà anche rappresentata in ogni evento con l'iconico tabellone di bordo campo a forma di Big Bang Unico, usato dal quarto uomo per indicare i tempi di recupero e le sostituzioni. Gli arbitri della Premier League, inoltre, terranno traccia del tempo usando un lussuoso smartwatch Hublot Big Bang, dotato di tecnologia di porta. Tra una partita e l'altra, Hublot comparirà in tutte le piattaforme digitali della Premier League.

"Siamo lieti di accogliere Hublot come Cronometrista ufficiale della Premier League. Hublot vanta una ricca esperienza nel cronometraggio sportivo, in particolare nel mondo del calcio, ed è un brand sempre all'avanguardia nell'innovazione.

Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto e sviluppare questa partnership. Speriamo di regalare ai tifosi di tutto il mondo partite entusiasmanti e numerose attivazioni digitali."

— Richard Masters

CEO della Premier League

"Dopo una collaborazione di successo durata quattro anni con la Premier League, TAG Heuer sta a poco a poco ripensando i suoi investimenti per le sponsorizzazioni. Tuttavia, la Premier League è una piattaforma straordinaria che andrà ad arricchire il portfolio calcistico già incredibile di Hublot, e siamo lieti di poter conservare questa importante collaborazione con la LVMH Watchmaking Division."

— Stéphane Bianchi

CEO LVMH Watch and Jewelry

Timeline Hublot Loves Football

2006 | Sponsor della Nazionale svizzera, primo brand di lusso a collaborare con il mondo del calcio

2008 | Orologio ufficiale UEFA Euro in Austria e Svizzera

2008 | Cronometrista ufficiale del Manchester United

2010 | Cronometrista ufficiale della Coppa del mondo FIFA™ in Sudafrica

2011 | Cronometrista ufficiale dell'AFC Ajax di Amsterdam

2012 | Orologio ufficiale UEFA Euro in Polonia e Ucraina

2012 | Cronometrista ufficiale della Juventus

2012 | Cronometrista ufficiale del Bayern Monaco

2013 | Cronometrista ufficiale del Paris Saint-Germain

2014 | Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo FIFA™ in Brasile

2015 | Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo femminile FIFA™ in Canada

2015 | Cronometrista ufficiale del Chelsea

2015 | Orologio ufficiale della UEFA Champions League e della UEFA Europa League

2016 | Orologio ufficiale della UEFA Euro in Francia

2016 | Partner del Best FIFA Football Award™

2016 | Golden Foot Hublot assegnato a Gianluigi Buffon

2017 | Cronometrista ufficiale dello Sport Lisboa e Benfica

2017 | Cronometrista ufficiale Coppa delle Confederazioni FIFA

2017 | Golden Foot Hublot assegnato a Iker Casillas

2018 | Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo FIFA™ in Russia

2019 | Partner dei Globe Soccer Awards™ di Dubai

2019 | Orologio ufficiale della UEFA Champions League femminile

2019 | Orologio ufficiale della Finale della UEFA Nations League

2019 | Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo femminile FIFA™ in Francia

2020 | Partner dei Globe Soccer Awards™ di Dubai

2020 | Cronometrista ufficiale della Premier League

2021 | Orologio ufficiale della UEFA Euro in Europa

2022 | Orologio ufficiale della UEFA Euro femminile in Inghilterra

2022 | Cronometrista ufficiale della Coppa del Mondo FIFA™ in Qatar

HUBLOT

Fondata in Svizzera nel 1980, HUBLOT si distingue per il suo concept innovativo, derivante dalla combinazione unica di oro e caucciù: l'"Arte della Fusione" nasce dall'immaginazione visionaria del suo Presidente, Jean-Claude Biver ed è animata dalla forza propulsiva di Ricardo Guadalupe, CEO del brand dal 2012.

La nascita dell'iconico modello Big Bang nel 2005, vincitore di numerosi premi, ha aperto la strada a nuove collezioni di punta (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) con complicazioni semplici o più sofisticate, che testimoniano l'eccezionale DNA della manifattura orologiera svizzera, protagonista di una crescita folgorante.

Attenta a preservare i suoi savoir-faire tradizionali e guidata dalla filosofia "Be First, Different and Unique", la Maison svizzera dà prova di una costante ricerca d'avanguardia, attraverso i suoi materiali innovativi (l'oro inscalfibile Magic Gold, le ceramiche dai colori vivaci e lo zaffiro), e la creazione di movimenti di manifattura (Unico, Meca -10, Tourbillon).

Oggi HUBLOT si proietta verso un futuro visionario per una Maison di Alta Orologeria: quello della collaborazione con i grandi eventi del nostro tempo (Coppa del Mondo FIFA™ , UEFA Champions League™ , UEFA Euro™ e Ferrari) e con i più brillanti ambasciatori del momento (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Scopri il mondo di HUBLOT nella nostra rete di boutique nelle città più grandi del mondo: Ginevra, Parigi, Londra, New York, Hong Kong, Dubai, Tokyo, Singapore, Zurigo e su HUBLOT.com.

Premier League

La Premier League offre uno spettacolo calcistico fra i più competitivi e coinvolgenti al mondo. La Lega, insieme alle sue squadre, sfrutta la forza e la popolarità della competizione per ispirare tifosi, comunità e partner nel Regno Unito e in tutto il mondo. La Premier League riunisce persone provenienti da ogni ambiente sociale. È una competizione accessibile a tutti e ovunque, che può essere seguita nelle case di 880 milioni di appassionati in 188 paesi.

