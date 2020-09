Hublot se convierte en el cronometrador oficial de la Premier League

Los partidos de sus 20 equipos pueden verse en 880 millones de hogares en 188 de los 193 países del mundo reconocidos por las Naciones Unidas. Según un estudio de la compañía Nielsen Sports, la Premier League tiene una audiencia mundial acumulativa de 3200 millones de personas, lo que la convierte en la liga de fútbol más vista del mundo.

Hublot no solo ha sido la primera marca de lujo en invertir en fútbol al asociarse con la selección nacional de Suiza en 2006, sino que además ahora la firma dispone de una de las mayores carteras de este deporte. Las asociaciones de Hublot abarcan competiciones internacionales, europeas, nacionales, femeninas y de clubes, así como a entrenadores y jugadores legendarios. Entre ellas se incluyen competiciones, clubes y figuras icónicas como la Copa Mundial de la FIFA™, la UEFA EURO (masculina y femenina), la UEFA Champions League (masculina y femenina) y la UEFA Europa League, el Chelsea FC, la Juventus FC, el SL Benfica, el AFC Ajax, así como leyendas vivas como Pelé, Maradona, Kylian Mbappé, Didier Deschamps, José Mourinho y Alex Morgan.

"Estamos muy ilusionados y orgullosos de convertirnos en el cronometrador oficial de la Premier League. Este momento marca un hito para Hublot. Desde 2006, hemos demostrado la inmensa pasión de Hublot por el fútbol y el gran valor añadido que ofrece a cada competición, club y talento con el que se asocia. Estamos deseando trabajar juntos para hacer realidad esta asociación tanto dentro como fuera del campo. Hublot Loves Football y nuestra asociación con la Premier League es la prueba de ello."

— Ricardo Guadalupe

CEO de HUBLOT

Como cronometrador oficial de la Premier League, Hublot cronometrará cada partido en el campo y en las pantallas de televisión en todo el mundo. El logotipo de Hublot aparecerá al lado del gráfico en pantalla en el que se muestran el resultado y el tiempo transcurrido de partido. La firma suiza de alta relojería también estará representada en cada partido mediante el panel de arbitraje con la forma del icónico Hublot Big Bang Unico utilizado por el cuarto árbitro para señalar el tiempo adicional y las sustituciones. Los árbitros de la Premier League también cronometrarán los partidos usando el Hublot Big Bang smartwatch de lujo, que incluye el sistema de detección automática de goles. Entre partidos, Hublot aparecerá en todas las plataformas digitales de la Premier League.

"Nos complace dar la bienvenida a Hublot como cronometrador oficial de la Premier League. Hublot cuenta con una dilatada experiencia en el cronometraje deportivo, sobre todo en el fútbol, y es conocido por estar a la vanguardia de la innovación.

Es un placer poder trabajar en estrecha colaboración y desarrollar esta colaboración para ofrecer emocionantes jornadas y activaciones digitales a aficionados de todo el mundo."

— Richard Masters

Presidente ejecutivo de la Premier League

"Tras una satisfactoria asociación de cuatro años con la Premier League, TAG Heuer está reorientando de forma gradual sus inversiones de patrocinio. Sin embargo, la Premier League es una plataforma fantástica que enriquecerá aún más la ya impresionante cartera futbolística de Hublot y estamos encantados de poder conservar esta importante asociación dentro de la División de Relojería de LVMH."

— Stéphane Bianchi

CEO de Relojería y Joyería de LVMH

Cronología de «Hublot Loves Football»

2006 | Patrocinador de la selección nacional de fútbol de Suiza, la primera vez que una marca de lujo inicia una asociación en el mundo del fútbol

2008 | Reloj oficial de la UEFA EURO en Austria y Suiza

2008 | Cronometrador oficial del Manchester United FC

2010 | Cronometrador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ en Sudáfrica

2011 | Cronometrador oficial del AFC Ajax de Ámsterdam

2012 | Reloj oficial de la UEFA EURO en Polonia y Ucrania

2012 | Cronometrador oficial de la Juventus FC

2012 | Cronometrador oficial del Bayern de Múnich

2013 | Cronometrador Oficial del París Saint-Germain

2014 | Cronometrador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ en Brasil

2015 | Cronometrador Oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en Canadá

2015 | Cronometrador oficial del Chelsea FC

2015 | Reloj oficial de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League

2016 | Reloj oficial de la UEFA EURO en Francia

2016 | Socio de The Best FIFA Football Awards™

2016 | Golden Foot Hublot entregado a Gianluigi Buffon

2017 | Cronometrador oficial del Sport Lisboa e Benfica

2017 | Cronometrador Oficial de la Copa FIFA Confederaciones

2017 | Golden Foot Hublot entregado a Iker Casillas

2018 | Cronometrador Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ en Rusia

2019 | Socio de Globe Soccer Awards™ en Dubái

2019 | Reloj oficial de la UEFA Women's Champions League

2019 | Reloj oficial de la final de la UEFA Nations League

2019 | Cronometrador Oficial de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ en Francia

2020 | Socio de Globe Soccer Awards™ en Dubái

2020 | Cronometrador oficial de la Premier League

2021 | Reloj oficial de la UEFA EURO en Europa

2022 | Reloj oficial de la UEFA Women's EURO en Inglaterra

2022 | Cronometrador oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ en Qatar

HUBLOT

Fundada en Suiza en 1980, HUBLOT se distingue por el concepto innovador resultante de la asociación inédita del oro y el caucho: el «Arte de la Fusión» nace de la imaginación visionaria de su chairman, Jean-Claude Biver, y está impulsado por la habilidad de Ricardo Guadalupe, CEO de la marca desde 2012.

El nacimiento en 2005 del icónico modelo Big Bang, galardonado en varias ocasiones, abrió el camino a nuevas colecciones insignia (Classic Fusion, Spirit of Big Bang), cuyas complicaciones —desde las más sencillas hasta las más sofisticadas— portan el excepcional ADN de la Manufactura relojera suiza, que disfruta de un crecimiento fulgurante.

Respetuosa con la preservación de su savoir-faire tradicional, pero siempre actualizado y guiada por su filosofía «Be First, Different and Unique», la firma relojera suiza hace gala de estar permanentemente a la vanguardia mediante la innovación en materiales (Magic Gold u oro irrayable, cerámicas de colores vivos, zafiro) y la creación de movimientos de desarrollo interno (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre el pasado y el presente, HUBLOT apuesta por un futuro visionario para una Casa de Alta Relojería: el de la fusión con los grandes eventos de nuestro tiempo (FIFA World Cup™, UEFA Champions League™, UEFA EURO™ y Ferrari) y con los mejores embajadores del momento (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Sumérjase en el universo de HUBLOT en nuestra red de boutiques situadas en grandes ciudades de todo el mundo: Ginebra, París, Londres, Nueva York, Hong Kong, Dubái, Tokio, Singapur, Zúrich y en HUBLOT.com.

Premier League

La Premier League ofrece algunos de los partidos de fútbol más competitivos y emocionantes del mundo. La Premier League y sus clubes utilizan el poder y la popularidad de la competición para inspirar a aficionados, comunidades y socios en el Reino Unido y en todo el mundo. La Premier League une a personas de todo el mundo. Es una competición para todos y para ser vista en todas partes y está disponible en 880 millones de hogares de 188 países.

