Hublot devient le chronométreur officiel de la Premier League

Les matchs disputés par les 20 équipes peuvent être suivis à la télévision par 880 millions de foyers dans 188 des 193 pays reconnus par les Nations Unies. Selon la société d'analyse Nielsen Sports, la Premier League rassemble un public international cumulé de 3,2 milliards de personnes – c'est l'une des ligues de football les plus regardées au monde.

Hublot fut la première marque de luxe à investir dans le ballon rond en devenant partenaire de l'équipe de Suisse de football en 2006. Elle jouit à présent de l'un des plus importants portefeuilles footballistiques. Ses partenariats portent non seulement sur des championnats internationaux, européens, nationaux, féminins et interclubs, mais aussi sur des joueurs et des entraîneurs de premier plan. Parmi ceux-ci figurent des compétitions, clubs et personnalités iconiques tels que la Coupe du Monde de la FIFA™, l'EURO (masculin et féminin) de l'UEFA, la Ligue des Champions (masculine et féminine) et la Ligue Europa de l'UEFA, le Chelsea FC, la Juventus FC, le SL Benfica, l'AFC Ajax, ainsi que de véritables légendes vivantes telles que Pelé, Maradona, Kylian Mbappé, Didier Deschamps, José Mourinho et Alex Morgan.



"Nous sommes particulièrement fiers et enthousiastes de devenir le Chronométreur Officiel de la Premier League. Il s'agit d'une étape historique pour Hublot. Depuis 2006, nous mettons en avant la passion de Hublot pour le football ainsi que la valeur ajoutée qu'apporte chacun de nos partenariats avec un championnat, un club ou un talent. Nous nous réjouissons de travailler avec la Premier League afin de donner vie à ce partenariat, sur le terrain mais aussi en dehors de celui-ci. Hublot Loves Football et notre partenariat avec la Premier League en est la preuve !"

— Ricardo Guadalupe

CEO HUBLOT

En tant que Chronométreur Officiel de la Premier League, Hublot chronométrera chaque match sur le bord du terrain et les écrans de télévision du monde entier. Son logo sera incrusté dans l'image diffusée, au côté du score et du temps de jeu. L'horloger suisse sera également représenté à chaque match via le tableau que brandit le quatrième arbitre officiel pour indiquer le temps additionnel et les remplacements : celui-ci aura la forme de l'iconique Hublot Big Bang Unico. Les arbitres de la Premier League chronométreront par ailleurs les matchs avec une montre de luxe connectée, une Hublot Big Bang dotée de la Goal Line Technology. Entre les matchs, Hublot figurera sur tous les supports numériques de la Premier League.

"Nous sommes enchantés d'accueillir Hublot comme Chronométreur Officiel de la Premier League. Hublot possède une vaste expérience du chronométrage sportif, notamment en football. La marque est réputée pour sa position à la pointe de l'innovation.

Nous nous réjouissons à la perspective de cette étroite collaboration et du développement de notre partenariat. Nous espérons offrir aux supporters du monde entier des journées de matchs palpitantes ainsi que de nombreuses activités digitales."

— Richard Masters

Directeur exécutif de la Premier League

"Après quatre années d'un partenariat très concluant avec la Premier League, TAG Heuer revoit progressivement ses investissements de sponsoring. La Premier League demeure cependant une vitrine exceptionnelle qui complétera le portefeuille footballistique déjà impressionnant de Hublot. Nous sommes ravis de pouvoir conserver ce partenariat majeur au sein de la Division Montres de LVMH."

— Stéphane Bianchi

CEO Montres et Joaillerie de LVMH

Les dates marquantes de Hublot Loves Football

2006 | Sponsor de l'équipe de Suisse de Football - Le tout premier partenariat d'une marque de luxe dans l'univers du football

2008 | Montre Officielle de l'Euro de l'UEFA en Autriche et en Suisse

2008 | Chronométreur Officiel du Manchester United FC

2010 | Chronométreur Officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™ en Afrique du Sud

2011 | Chronométreur Officiel de l'AFC Ajax Amsterdam

2012 | Montre Officielle de l'Euro de l'UEFA en Pologne et en Ukraine

2012 | Chronométreur Officiel de la Juventus FC

2012 | Chronométreur Officiel du Bayern Munich FC

2013 | Chronométreur Officiel du PSG

2014 | Chronométreur Officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™ au Brésil

2015 | Chronométreur Officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ au Canada

2015 | Chronométreur Officiel du Chelsea FC

2015 | Montre Officielle de la Ligue des champions et la Ligue Europa de l'UEFA

2016 | Montre Officielle de l'Euro de l'UEFA en France

2016 | Partenaire des Best FIFA Football Awards™

2016 | Attribution du Golden Foot Hublot à Gianluigi Buffon

2017 | Chronométreur Officiel du Sport Lisboa e Benfica

2017 | Chronométreur Officiel de la Coupe des Confédérations de la FIFA

2017 | Attribution du Golden Foot Hublot à Iker Casillas

2018 | Chronométreur Officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™ en Russie

2019 | Partenaire des Globe Soccer Awards™ à Dubaï

2019 | Montre Officielle de la Ligue des champions féminine de l'UEFA

2019 | Montre Officielle de la finale de la Ligue des nations de l'UEFA

2019 | Chronométreur Officiel de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en France

2020 | Partenaire des Globe Soccer Awards™ à Dubaï

2020 | Chronométreur Officiel de la Premier League

2021 | Montre Officielle de l'Euro de l'UEFA en Europe

2022 | Montre Officielle de l'Euro féminin de l'UEFA en Angleterre

2022 | Chronométreur Officiel de la Coupe du Monde de la FIFA™ au Qatar

HUBLOT

Fondée en Suisse en 1980, HUBLOT se distingue par son concept innovant résultant de l'association inédite de l'or et du caoutchouc : l'« Art de la Fusion » est né de l'imaginaire visionnaire de son Chairman, Jean-Claude Biver, et impulsé par l'habileté de Ricardo Guadalupe, son CEO depuis 2012.

La naissance de l'iconique modèle Big Bang en 2005, récompensé à plusieurs reprises, ouvre alors la voie à de nouvelles collections phares (Classic Fusion, Spirit of Big Bang) à complications simples aux plus sophistiquées, signant l'ADN d'exception de la Manufacture horlogère suisse à la croissance fulgurante.

Respectueuse de la préservation de ses savoir-faire traditionnels de pointe et guidée par sa philosophie « Be First, Different and Unique », la Maison Horlogère suisse fait preuve d'une avant-garde constante, à travers ses innovations sur les matières (Magic Gold - or inrayable, céramiques de couleurs vives, saphir), la création de mouvements Manufacture (Unico, Meca-10, Tourbillon).

Entre hier et aujourd'hui, HUBLOT s'est tournée vers un futur visionnaire pour une Maison de Haute Horlogerie : celui de la fusion avec les grands événements de notre temps (FIFA World Cup™, UEFA Champions League, UEFA EURO™ et Ferrari) ainsi que les plus beaux ambassadeurs du moment (Kylian Mbappé, Usain Bolt, Pelé).

Retrouvez l'univers de HUBLOT dans notre réseau de boutiques situées dans les plus grandes villes du monde : Genève, Paris, Londres, New York, Hong Kong, Dubaï, Tokyo, Singapour, Zurich et sur HUBLOT.com.

La Premier League

La Premier League produit l'un des footballs les plus compétitifs et captivants au monde. À l'instar de ses clubs, la League exploite la force et la popularité de son championnat pour inspirer supporters, communautés et partenaires – au Royaume-Uni comme dans le monde entier. La Premier League rassemble des individus de tous les horizons. Son championnat, accessible à tout un chacun, peut être suivi à la télévision par 880 millions de foyers dans 188 pays.

