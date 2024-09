I laboratori Pierre Fabre ricevono l'approvazione della Commissione europea per BRAFTOVI® (encorafenib) in combinazione con MEKTOVI® (binimetinib) per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato con una mutazione BRAFV600E

L'approvazione europea si basa sui risultati dello studio di fase II PHAROS, che ha dimostrato un notevole beneficio clinico nei pazienti con NSCLC in stadio avanzato con mutazione BRAF V600E con un tasso di risposta oggettiva (ORR) del 75% nei pazienti naïve al trattamento e del 46% nei pazienti precedentemente trattati. [1-3] Il profilo di sicurezza è coerente con quello osservato nell'indicazione approvata per il melanoma metastatico. [1]

L'approvazione segue il parere positivo emesso il 25 luglio dal Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA)

CASTRES, Francia, 30 agosto 2024 /PRNewswire/ -- I laboratori Pierre Fabre hanno annunciato oggi che la Commissione europea (CE) ha approvato l'uso di BRAFTOVI® (encorafenib) in combinazione con MEKTOVI® (binimetinib) per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato con mutazione BRAFV600E . L'approvazione si basa sui risultati dello studio di fase II PHAROS, uno studio globale, aperto, multicentrico e non randomizzato per determinare l'efficacia e la sicurezza di BRAFTOVI® + MEKTOVI® in pazienti naïve al trattamento e precedentemente trattati colpiti da NSCLC metastatico mutante BRAFV600E .[1]

"Siamo lieti di poter estendere all'Europa il trattamento con BRAFTOVI® (encorafenib) in combinazione con MEKTOVI® (binimetinib) ai pazienti adulti con NSCLC in stadio avanzato con mutazione BRAFV600E ", ha affermato Eric Ducournau, Amministratore delegato di Pierre Fabre Laboratories. "Attualmente sono disponibili opzioni di trattamento mirate limitate per i pazienti colpiti da NSCLC mutante BRAFV600E , quindi questa approvazione rappresenta una pietra miliare significativa poiché BRAFTOVI® + MEKTOVI® offrirà ai pazienti la possibilità di un'ulteriore terapia mirata efficace."

La decisione della CE, a seguito del parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) emesso il 25 luglio, si basa sui risultati dello studio di fase II PHAROS.[1-3] All'analisi primaria (data di cut-off: 22 settembre 2022), è stato raggiunto l'endpoint primario dello studio (tasso di risposta obiettiva [ORR] determinato mediante revisione radiologica indipendente [IRR]). Nella popolazione naïve al trattamento (n=59), l'ORR era del 75% (95% CI: 62, 85), tra cui il 15% di risposte complete (CR) e il 59% di risposte parziali (PR).[1-3] I risultati aggiornati con un follow-up aggiuntivo di 10 mesi hanno indicato che il 64% dei pazienti ha mantenuto una risposta per almeno 12 mesi, con una durata media della risposta (mDOR) per IRR di 40 mesi (95% CI: 23.1, non stimabile [NE]).[2,3]*

