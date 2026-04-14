IA generativa: Sopra Steria Next definisce il piano d'azione per la scalabilità dell'IA generativa

Sopra Steria Next presenta la prima pubblicazione della sua serie CIO Compass, incentrata sulla scalabilità dell'IA generativa

Nonostante la diffusione capillare, meno di un terzo dei progetti raggiunge un livello di produzione stabile, evidenziando una sfida fondamentale: passare dalla fase sperimentale a prestazioni sostenibili, sicure e controllate

Grazie a questo primo approfondimento, Sopra Steria Next rafforza la propria posizione di leader nella strutturazione dell'IA su larga scala, offrendo una prospettiva pratica e leve concrete per trasformare l'innovazione in risultati a livello di business

PARIGI, 14 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria Next presenta oggi la prima pubblicazione della sua serie CIO Compass, incentrata sulla scalabilità dell'IA generativa. Sebbene le organizzazioni abbiano investito massicciamente in questo ambito, permane un divario tra ambizione e realtà: la maggior parte delle iniziative è ancora limitata alla fase sperimentale, senza riuscire a generare un valore sostenibile. In risposta a ciò, Sopra Steria Next definisce un quadro chiaro e pratico per trasformare l'IA in un fattore chiave di performance.

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Questa pubblicazione fa parte del CIO Compass, una piattaforma di leadership di pensiero lanciata da Sopra Steria Next per supportare i CIO (direttori tecnici) nell'accelerazione della trasformazione tecnologica. Il documento individua dieci azioni prioritarie da intraprendere nei prossimi 18-24 mesi, articolate attorno a quattro pilastri fondamentali – IA, dati, infrastrutture e prestazioni – per aiutare le organizzazioni a proteggere i propri investimenti e a massimizzare l'impatto sul business.

IA generativa: oltre l'entusiasmo iniziale, verso prestazioni industriali

Poiché l'IA generativa è diventata una priorità nell'agenda dei dirigenti, Sopra Steria Next evidenzia un importante paradosso: mentre l'adozione è diffusa, l'industrializzazione rimane limitata. Meno di un terzo dei progetti raggiunge attualmente una fase di produzione stabile, e la maggior parte delle organizzazioni è ancora bloccata in una fase di sperimentazione frammentata. Per aiutare i CIO a superare questa fase, Sopra Steria ha formulato una serie di raccomandazioni chiave per convertire questa sfida tecnologica in una trasformazione strutturale.

Queste raccomandazioni sono strutturate attorno a tre priorità principali:

Gettare le basi per l'IA su larga scala - Ciò include l'implementazione di un'architettura adeguata in grado di combinare governance, tecnologia e gestione del cambiamento:

- Rendere la governance una leva per la creazione di valore e la sicurezza

- Adattarsi ai diversi modelli di IA e sapere quando implementare gli SLM per promuovere l'efficienza laddove necessario

- Promuovere l'adozione oltre la formazione, costruendo ponti tra business e tecnologia

- Ciò include l'implementazione di un'architettura adeguata in grado di combinare governance, tecnologia e gestione del cambiamento: - Rendere la governance una leva per la creazione di valore e la sicurezza - Adattarsi ai diversi modelli di IA e sapere quando implementare gli SLM per promuovere l'efficienza laddove necessario - Promuovere l'adozione oltre la formazione, costruendo ponti tra business e tecnologia Andare oltre i singoli casi d'uso per riprogettare i processi end-to-end – Piuttosto che automatizzare singole attività, l'IA e la sua integrazione offrono l'opportunità di ripensare radicalmente i processi aziendali e creare valore

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CONTATTO: Aurélien Flaugnatti, [email protected]