IA générative : Sopra Steria Next donne les clés pour passer à l'échelle

Sopra Steria Next dévoile la première publication de son CIO Compass, consacrée à l'industrialisation de l'IA générative

Malgré une adoption massive, moins d'un tiers des projets atteignent un niveau de production stable, révélant un enjeu clé : passer de l'expérimentation à une performance durable, sécurisée et pilotée

Avec ce premier focus, Sopra Steria Next affirme son positionnement d'acteur de référence pour structurer l'IA à l'échelle, en proposant une lecture opérationnelle et des leviers concrets pour transformer l'innovation en résultats business

PARIS, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria Next dévoile la première publication issue du CIO Compass, consacrée à l'industrialisation de l'IA générative. Alors que les organisations ont massivement investi le sujet, un écart persiste entre ambition et réalité : la majorité des initiatives reste cantonnée à des expérimentations, sans création de valeur durable. Face à ce constat, Sopra Steria Next apporte une lecture claire et opérationnelle des conditions à réunir pour transformer l'IA en levier de performance.

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Cette publication s'inscrit dans le cadre du CIO Compass, un dispositif éditorial lancé par Sopra Steria Next pour accompagner les DSI dans l'accélération des transformations technologiques. Il identifie dix actions prioritaires à engager dans les 18 à 24 prochains mois, organisées autour de quatre axes clés — IA, data, infrastructures et performance — afin d'aider les organisations à sécuriser leurs investissements et à maximiser leur impact business.

Sortir de la "GenAI spectacle"

Alors que l'IA générative s'est imposée à l'agenda des COMEX, Sopra Steria Next soulève un paradoxe majeur : si l'adoption est massive, l'industrialisation reste marginale. Moins d'un tiers des projets atteignent aujourd'hui un niveau de production stable, la majorité des organisations restant cantonnée à des expérimentations fragmentées. Pour aider les DSI à franchir ce cap, Sopra Steria formule des recommandations clés pour transformer ce défi technologique en enjeu structurel.

Ces recommandations s'articulent autour de trois grands chantiers :

Poser les fondations d'une IA à l'échelle – Cela passe notamment par la mise en œuvre d'une architecture adaptée, qui mêle gouvernance, technologie et conduite du changement

Cela passe notamment par la mise en œuvre d'une architecture adaptée, qui mêle gouvernance, technologie et conduite du changement Dépasser la notion de cas d'usage pour réinventer les processus – Bien plus que d'automatiser des tâches ci et là, les IA et leurs orchestrations sont une opportunité pour réinventer complètement les processus en entreprise, et donc créer de la valeur.

Bien plus que d'automatiser des tâches ci et là, les IA et leurs orchestrations sont une opportunité pour réinventer complètement les processus en entreprise, et donc créer de la valeur. Eviter le « cimetière des pilotes » - […]

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CONTACT: Aurélien Flaugnatti, [email protected]