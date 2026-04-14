IA generativa: Sopra Steria Next establece el plan para escalar la IA generativa

Sopra Steria Next presenta la primera publicación de su CIO Compass, centrada en la escalabilidad de la IA generativa.

A pesar de su amplia adopción, menos de un tercio de los proyectos alcanzan un nivel de producción estable, lo que pone de manifiesto un desafío clave: pasar de la experimentación a un rendimiento sostenible, seguro y controlado.

Con este primer enfoque, Sopra Steria Next refuerza su posición como líder en la estructuración de la IA a gran escala, ofreciendo una perspectiva práctica y herramientas tangibles para transformar la innovación en resultados empresariales.

PARIS, 14 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Sopra Steria Next presenta hoy la primera publicación de su CIO Compass, centrada en la escalabilidad de la IA generativa. Si bien las organizaciones han invertido considerablemente en este campo, aún existe una brecha entre la ambición y la realidad: la mayoría de las iniciativas se limitan a la experimentación, sin generar valor sostenible. En respuesta, Sopra Steria Next propone un marco claro y práctico para convertir la IA en un motor clave del rendimiento.

Sopra Steria Next

Esta publicación forma parte de CIO Compass, una plataforma de liderazgo intelectual lanzada por Sopra Steria Next para apoyar a los CIO en la aceleración de la transformación tecnológica. Identifica diez acciones prioritarias que deben implementarse en los próximos 18 a 24 meses, estructuradas en torno a cuatro pilares clave: IA, datos, infraestructura y rendimiento, para ayudar a las organizaciones a proteger sus inversiones y maximizar el impacto empresarial.

IA generativa: más allá de la euforia inicial, hacia el rendimiento industrial

A medida que la IA generativa se ha posicionado en la cima de las agendas ejecutivas, Sopra Steria Next destaca una importante paradoja: si bien su adopción es generalizada, su industrialización sigue siendo limitada. Menos de un tercio de los proyectos alcanzan actualmente una etapa de producción estable, y la mayoría de las organizaciones aún se encuentran estancadas en una fase de experimentación fragmentada. Para ayudar a los CIO a superar esta etapa, Sopra Steria presenta recomendaciones clave para convertir este desafío tecnológico en una transformación estructural.

Estas recomendaciones se estructuran en torno a tres prioridades principales:

Sentar las bases para la IA a gran escala: Esto incluye implementar una arquitectura adecuada que combine gobernanza, tecnología y gestión del cambio:

- Convertir la gobernanza en una palanca para la creación de valor y la seguridad.

- Adaptarse a diferentes modelos de IA y saber cuándo implementar sistemas de gestión del nivel de servicio (SLM) para promover la eficiencia cuando sea pertinente.

- Impulsar la adopción más allá de la formación, creando vínculos entre el negocio y la tecnología.

Esto incluye implementar una arquitectura adecuada que combine gobernanza, tecnología y gestión del cambio: - Convertir la gobernanza en una palanca para la creación de valor y la seguridad. - Adaptarse a diferentes modelos de IA y saber cuándo implementar sistemas de gestión del nivel de servicio (SLM) para promover la eficiencia cuando sea pertinente. - Impulsar la adopción más allá de la formación, creando vínculos entre el negocio y la tecnología. Ir más allá de los casos de uso aislados para rediseñar los procesos de principio a fin: En lugar de automatizar tareas individuales, la IA y su orquestación ofrecen la oportunidad de repensar fundamentalmente los procesos de negocio y crear valor.

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CONTACTO: Aurélien Flaugnatti, [email protected]