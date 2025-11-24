IL BLACK FRIDAY DI EZVIZ PER RENDERE LA CASA SMART E SICURA

Una selezione di articoli videosorveglianza e smart home per accompagnare i consumatori durante le giornate di shopping più attese dell'anno

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- In occasione del momento di shopping più atteso dell'anno, con sconti e occasioni imperdibili, EZVIZ, leader mondiale nella tecnologia per una vita smart, comoda e sicura, propone una selezione di prodotti dedicati alla videosorveglianza e alla smart home che meritano un posto d'onore tra le scelte d'acquisto durante il Black Friday e il Cyber Monday.

PER L'INTERNO DELLA CASA

C6N KIT 2 è la telecamera motorizzata intelligente che integra la tecnologia d'illuminazione a infrarossi con sistema Smart IR che regola in automatico l'intensità dei LED per evitare la sovraesposizione in modalità notturna, rilevando maggiori dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione. La telecamera consente di avere un campo visivo a 360° che garantisce una copertura completa ed è dotata della funzione di tracciamento smart, che aggancia automaticamente gli oggetti in movimento e avvisa l'utente con le immagini in tempo reale, tutto tramite l'app EZVIZ.

Disponibile in occasione del Black Friday e Cyber Monday Amazon.it ad un prezzo scontato di € 39,99

EZVIZ C7 Dual 4MP, la telecamera che integra due obiettivi smart con risoluzione 2K+ permettendo un monitoraggio completo dell'area. Grazie alla tecnologia esclusiva di co-rilevamento di EZVIZ, i due obiettivi possono riprendere da angolazioni separate oppure lavorare in perfetta sinergia per registrare l'intero svolgimento di una stessa attività. Rileva movimenti causati da persone, animali domestici e suoni forti, e mantiene la tua famiglia emotivamente vicina grazie alle chiamate video semplici e immediate.

Disponibile in occasione del Black Friday e Cyber Monday Amazon.it ad un prezzo scontato di € 59,99.

LA SICUREZZA PER L'ESTERNO DELLA CASA

EZVIZ presenta la telecamera C8C 4K 6MM motorizzata che permette di avere una visione a 360° di tutta l'area esterna. La telecamera combina un design che si integra perfettamente in tutti gli ambienti con un'ampia gamma di funzionalità, che permettono di catturare molti più dettagli rispetto alle telecamere tradizionali. Inoltre, grazie alla risoluzione 4K la telecamera è in grado di acquisire immagini e video in alta definizione, registrando ogni istante con la massima chiarezza. Con rotazione orizzontale a 352° e rotazione verticale a 95°, la telecamera C8C garantisce una ripresa panoramica di tutto ciò che ti circonda. E tramite l'app EZVIZ l'utente avrà a portata di mano una visione completa di ciò che accade nella propria abitazione.

Disponibile in occasione del Black Friday e Cyber Monday Amazon.it ad un prezzo scontato di € 79,99

Per una sicurezza senza compromessi, EZVIZ presenta il pack da 2 telecamere wi-fi C8C con obiettivo Pan&Tilt, che unisce un design lineare a un'ampia gamma di funzionalità. Grazie alla rotazione orizzontale a 352° e a quella verticale a 95°, le telecamere C8C garantiscono una ripresa panoramica, riducendo al minimo i punti ciechi. Inoltre, forniscono immagini estremamente nitide e riescono a monitorare l'area anche in condizioni di scarsa illuminazione. Le telecamere EZVIZ sono caratterizzate dal rilevamento intelligente del movimento e dal tracciamento automatico, inviando notifiche istantanee sul proprio smartphone, diventando così un vero e proprio alleato affidabile per la sicurezza dell'abitazione a tutte le ore del giorno.

Disponibile in occasione del Black Friday e Cyber Monday Amazon.it ad un prezzo scontato di € 69,99.

C90 Dual porta la protezione a 360 gradi a un livello completamente nuovo combinando due lenti rotanti con risoluzione 2K⁺+2K⁺ in un unico dispositivo. La telecamera inferiore mantiene le caratteristiche più apprezzate dalla serie pan/tilt di EZVIZ, mentre la telecamera superiore aggiunge un altro campo visivo ultra-ampio, garantendo che nessun angolo rimanga inosservato. Le due telecamere vantano inoltre un'intelligenza aggiuntiva, rispondendo l'una all'altra per completare il rilevamento interconnesso e la variazione della visuale. Ezviz C90 Dual offre una visione e un'efficienza senza pari per il monitoraggio di aree estese.

Disponibile in occasione del Black Friday e Cyber Monday su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 89,99 (-31%).

TELECAMERE CON BATTERIA

Il kit CB8 Lite con pannello solare 5W permette di posizionare la telecamera ovunque sia necessaria. La tecnologia AOV di EZVIZ supporta la registrazione continua, mentre il pannello solare offre una maggiore autonomia alimentando la telecamera con energia pulita. La telecamera, con risoluzione 2K+, offre flessibilità e una protezione continua in ogni condizione, garantendo una visione chiara anche di notte grazie alla visione notturna a colori. Dotata della tecnologia di rilevamento AI, la telecamera è in grado di distinguere con precisione tra persone e veicoli, riducendo al minimo i falsi allarmi. Inoltre, la funzione di tracciamento automatico (Smart Tracking) segue i movimenti in tempo reale, garantendo un monitoraggio continuo e dettagliato.

Disponibile in occasione del Black Friday e Cyber Monday su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 79,99

CB8 Pro 4K è la telecamera Wi-Fi motorizzata a batteria che rivoluziona la sorveglianza dello spazio esterno. Con l'esclusiva modalità AOV di EZVIZ, è possibile registrare per tutto il giorno con una risoluzione 4K ultra-nitida. Inoltre, grazie alla sua potente batteria ricaricabile da 10.400 mAh e la possibilità di utilizzo dell'energia solare, CB8 Pro garantisce protezione continua senza preoccupazioni legate alla ricarica. Il chip AI integrato identifica, rileva e segue abilmente persone e veicoli in avvicinamento, mantenendo una vista panoramica a 360 gradi per una protezione completa.

Disponibile in occasione del Black Friday e Cyber Monday su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 159,99.

CB90 Dual Kit è l'alleato ideale per proteggere gli spazi esterni, offrendo una protezione per tutto il giorno con una gestione intelligente dell'energia, grazie all'avanzata tecnologia AOV di EZVIZ, e può funzionare a energia solare, garantendo la libertà di installarla praticamente ovunque senza i vincoli dell'elettricità tradizionale. Dotata di un chip AI integrato, le sue doppie lenti lavorano insieme in modo vigile per vedere, rilevare e registrare gli eventi importanti con incredibile funzionalità e precisione, garantendo che nulla vada perso.

Disponibile in occasione del Black Friday e Cyber Monday su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 179,99.

LA RIVOLUZIONE PER L'INGRESSO DELLA CASA

Lo spioncino digitale CP4 è una soluzione smart che offre sicurezza e praticità in ogni abitazione. Dotato di una telecamera Full HD 1080P con visione ultra-grandangolare a 166° e visione notturna a infrarossi fino a 5 metri, consente di monitorare in modo chiaro l'area davanti alla porta con notifiche istantanee su app in caso di movimenti sospetti. Il display touch a colori da 4,3 pollici è facile da usare e si attiva automaticamente al rilevamento di movimento. Grazie alla connettività Wi-Fi, è possibile vedere in tempo reale chi è alla porta e comunicare con i visitatori tramite videochiamata bidirezionale, anche da remoto, con la possibilità di modificare la propria voce per una maggiore privacy. CP4 è dotato di una batteria ricaricabile da 4.600 mAh con autonomia fino a 90 giorni e può memorizzare i video su scheda microSD o su cloud EZVIZ CloudPlay. Facile da installare e completo di campanello integrato con diverse suonerie, CP4 è la scelta ideale per una protezione affidabile, semplice e sempre accessibile.

Disponibile in occasione del Black Friday e Cyber Monday su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 119,99.

Il kit videocitofono CP5 è ideale per sostituire il vecchio citofono monofamiliare con un sistema elegante, smart e connesso. Consente di gestire l'accesso a casa anche da remoto, permettendo di autorizzare l'ingresso a familiari o amici ovunque ci si trovi. CP5 migliora la sicurezza grazie a comunicazione bidirezionale con possibilità di modificare la voce per proteggere la privacy. Il videocitofono esterno offre immagini nitide in 1080p con visione notturna fino a 5 metri, mentre il monitor touch da 7 pollici permette di vedere chi è alla porta, rispondere e aprire cancello o portone. Il sistema si installa facilmente anche in spazi ristretti grazie al design slim e all'installazione a 2 fili (compatibile anche con impianti a 4 fili). Si può sbloccare l'ingresso tramite monitor, app EZVIZ o tag RFID (2 inclusi). CP5 supporta Wi-Fi dual band (2.4 / 5 GHz), registra su microSD fino a 512 GB o su EZVIZ. Con un'estetica minimalista in nero lucido e una connessione stabile, CP5 è perfetto per case singole e ville, integrandosi in modo armonioso in ogni contesto abitativo.

Disponibile in occasione del Black Friday e Cyber Monday su Amazon.it ad un prezzo scontato di € 149,99 (-25%).

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828562/EZVIZ_EU_Black_Friday_PR.jpg