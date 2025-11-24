Machen Sie sich bereit für die größte Ernte des Jahres: EZVIZ begeistert mit unwiderstehlichen Angeboten für begehrte Smart-Produkte und bringt Familien Liebe und Fürsorge, um das neue Jahr zu begrüßen

HOOFDDORF, Niederlande, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- In dieser Weihnachtszeit bringt EZVIZ, der beliebte Smart-Begleiter für Familien weltweit, mit seinen funktionsreichen Gadgets zu Sonderpreisen frischen Wind in die Haushalte und bereitet Familien darauf vor, mit Liebe, Fürsorge und Schutz ein neues Kapitel des smarten Wohnens zu beginnen. In der herzlichen Stimmung des Schenkens und Feierns ist dies der perfekte Zeitpunkt, um sich selbst zu belohnen und Ihre Lieben mit lang ersehnten Smart-Gadgets zu einem günstigen Preis zu erfreuen und Ihr Zuhause mit fortschrittlicher Smart-Sicherheit auszustatten, die Ihnen wertvolle Familienzeit mit Sicherheit, Komfort und Fürsorge bis ins neue Jahr hinein beschert.

Um die Suche nach Geschenken zu erleichtern, bietet EZVIZ exklusive Rabatte auf seine beliebtesten Smart-Kameras und Video-Türsprechanlagen. Von der Begrüßung von Gästen an der Haustür bis hin zur liebevollen Überwachung jeder Ecke im Haus bietet EZVIZ Familien ein Gefühl der Verbundenheit und Sicherheit, egal wo sie sich befinden. Haushalte, die sich eine verbesserte Sicherheit und mehr Komfort beim Betreten des Hauses wünschen, finden in der Liste die ideale Option. Hier sind einige Highlights, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten:

HP7 Pro 4K-Video-Türsprechanlage mit Handflächenvenen-Erkennung – jetzt 349,99 €, vorher 499,99 €

Machen Sie jede Heimkehr smarter und einladender mit der HP7 Pro Video-Türsprechanlage, dem neuen Torwächter Ihrer Familie für modernes Wohnen. Sie wurde für geräumige Häuser und Villen entwickelt und sorgt für Sicherheit am Eingang, ohne Aufwand zu verursachen. Sie erkennt Ihre einzigartigen Handvenen und ermöglicht so einen sofortigen, fälschungssicheren Zugang. Wählen Sie für Besucher die für Sie am besten geeignete Option: Passwörter, RFID-Karten, QR-Codes oder App-Steuerung – flexibel für jeden Gast und jeden Moment. Die HP7 Pro lässt sich außerdem perfekt mit Türschlössern und Schiebetoröffnern synchronisieren, sodass Sie alles mit einem einzigen Tastendruck öffnen können. Mit einer atemberaubenden 4K-Kamera können Sie jedes Detail im Außenbereich sehen und Gäste über eine klare Gegensprechanlage begrüßen, ohne jemals den Komfort Ihres Zuhauses verlassen zu müssen. Mit nur zwei Kabeln einfach zu installieren, verwandelt sie die alte Gegensprechanlage in ein elegantes, vernetztes und wirklich intelligentes Willkommenserlebnis.

H9c Dual 3K Pan & Tilt Wi-Fi-Kamera – jetzt 89,99 €, vorher 149,99 €

Die H9c Dual-Smart-Kamera wurde für komplexe Außenumgebungen entwickelt und eignet sich hervorragend für die Überwachung weitläufiger Bereiche, in denen gleichzeitig mehrere Aktivitäten stattfinden, ohne dass Details übersehen werden. Sie bietet mehr als nur einen Panoramablick und verfügt über eine innovative Dual-Objektiv-Technologie in einem einzigen Gehäuse. Mit einem Weitwinkelobjektiv wird ein Gesamtbild dargestellt, während ein Schwenk-Neige-Objektiv unabhängig voneinander verschiedene Richtungen überwacht, um tote Winkel zu minimieren. Außerdem kann es interaktiv auf eine erkannte Person oder ein Fahrzeug fokussieren und für feine Details heranzoomen – alles in 3K-Auflösung. Die H9c Dual wurde für den Tag- und Nachtbetrieb entwickelt und verwandelt fortschrittliche Technologie nach der mühelosen Einrichtung in benutzerorientierte Sicherheit.

CB8 Lite Smart Home Battery Camera Kit – jetzt 79,99 €, vorher 129,99 €

Das CB8 Lite Kit ist ein treuer Begleiter, der Ihnen Schutz bietet. Es ist flexibel und verzichtet auf die Kompromisse herkömmlicher Batteriekameras, sodass es rund um die Uhr Sicherheit bietet, wo immer WLAN verfügbar ist. Dank der AOV-Technologie und dem mitgelieferten Solarpanel wird das CB8 Lite Kit in festgelegten Intervallen aktiviert und zeichnet Ereignisse in 2K+ sowie Zeitraffer-Videos auf, um Situationen dazwischen zu zeigen, ohne den Akku zu entladen oder häufiges manuelles Aufladen zu erfordern. Sofortige Benachrichtigungen machen Benutzer auf Aktivitäten von Personen und Fahrzeugen aufmerksam, und dank ausgewogener Belichtung und Farb-Nachtsicht bleiben die Details auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen klar erkennbar, sodass es sich um einen zuverlässigen Wächter für Hinterhöfe, Gärten, Einfahrten oder Campingplätze handelt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828562/EZVIZ_EU_Black_Friday_PR.jpg