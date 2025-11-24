Préparez-vous pour le plus grand évènement de l'année : EZVIZ épate tout le monde avec des offres irrésistibles sur des produits intelligents très recherchés, apportant sécurité et innovation aux familles pour accueillir la nouvelle année

HOOFDDORP, Pays-Bas, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- En cette période des fêtes, EZVIZ, le compagnon intelligent préféré des familles du monde entier, rafraîchit les foyers avec ses gadgets riches en fonctionnalités à des prix spéciaux, préparant les familles à aborder un nouveau chapitre de la vie intelligente avec amour, attention et protection. Dans l'esprit chaleureux du partage et de la fête, c'est le moment idéal pour vous récompenser et faire plaisir à vos proches avec des gadgets intelligents tant attendus à des prix très avantageux, remplissant votre maison d'une sécurité intelligente avancée qui prolonge les précieux moments en famille avec sécurité, commodité et attention pour la nouvelle année.

Pour faciliter la recherche de cadeaux, EZVIZ propose des réductions exclusives sur ses caméras intelligentes et ses interphones vidéo les plus populaires. Qu'il s'agisse d'accueillir des invités à la porte ou de garder un œil attentif sur chaque recoin de la maison, EZVIZ offre aux familles un sentiment de connexion et de sécurité où qu'elles se trouvent. Les ménages qui souhaitent améliorer leur sécurité et faciliter l'accès à leur domicile trouveront l'option idéale dans cette liste. Voici quelques produits incontournables :

CP5 Visiophone Connecté WiFi avec Moniteur Tactile Couleur – désormais à 139,99 €, au lieu de 199,99 €

Un portier intelligent pour les villas spacieuses avec portail, qui libère les utilisateurs de la gestion sur place. Le visiophone CP5 s'intègre parfaitement à la configuration à deux fils d'origine pour une installation sans effort et sans frais supplémentaires. Outre le déverrouillage classique, qui consiste à appuyer sur le bouton sur place ou à utiliser la technologie RFID intelligente, il offre aux utilisateurs une plus grande flexibilité en permettant le déverrouillage à distance via le moniteur intérieur et l'application. Les utilisateurs peuvent parler à des inconnus avec une voix modifiée pour préserver leur vie privée ou accueillir des personnes de confiance et leur accorder immédiatement l'accès lorsqu'ils sont absents.

C90 Caméra Extérieure à Double Objectif 2K+ – maintenant 89,99 €, au lieu de 129,99 €

Option de niveau expert qui s'attaque à la dernière frontière des angles morts extérieurs, la double caméra intelligente C90 fait de la vue illimitée un rêve devenu réalité. Sa conception révolutionnaire à trois moteurs vous permet de relever et d'incliner manuellement l'objectif supérieur pour voir exactement là où les autres caméras ne peuvent pas, capturant ainsi facilement les toits, les arbres ou les coins éloignés. Grâce à sa couverture à 360° à double objectif, la C90 se déplace comme une paire d'yeux vifs et vigilants qui ne manquent jamais rien, qu'il s'agisse d'une voiture qui s'arrête, d'une livraison qui arrive ou d'enfants qui jouent dehors. Même après la tombée de la nuit, sa vision nocturne équilibrée révèle chaque détail avec une clarté naturelle, sans éblouissement ni ombres cachées.

CB8 Lite Kit Caméra Extérieure sans Fil avec Panneau Solaire – maintenant 79,99 €, au lieu de 119,99 €

Compagnon fidèle qui vous protège à vos côtés, le kit CB8 Lite hérite de la flexibilité tout en éliminant les compromis liés à la surveillance des caméras à batterie, étendant la sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout où le Wi-Fi peut couvrir. Grâce à la technologie AOV et au panneau solaire inclus qui fonctionnent en tandem, le kit CB8 Lite se réveille pour enregistrer à intervalles réguliers, fournissant des enregistrements d'événements en 2K+ et des vidéos en accéléré pour montrer les situations intermédiaires sans épuiser la batterie ni nécessiter de recharges manuelles fréquentes. Des notifications instantanées alertent les utilisateurs de toute activité humaine ou automobile, et les détails restent clairs dans diverses conditions d'éclairage grâce à une exposition équilibrée de l'image et à une vision nocturne en couleur, ce qui en fait un gardien fiable pour les arrière-cours, les jardins, les allées ou les campings.

