IL COA DI HONG KONG CONQUISTA PER IL SECONDO ANNO IL PRIMO POSTO NELLA CLASSIFICA ASIA'S 50 BEST BARS

Il Coa di Hong Kong conquista il 1° posto e viene nominato The Best Bar in Asia , sponsorizzato da Perrier, e The Best Bar in Hong Kong

Singapore si assicura 11 posizioni grazie a Jigger & Pony, classificatosi al 2° posto e nominato The Best Bar in Singapore

Visionare qui la classifica completa con le 50 posizioni