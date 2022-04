COA DE HONG KONG OCUPÓ EL PRIMER LUGAR EN LA LISTA ASIA'S 50 BEST BARS POR SEGUNDO AÑO

Coa de Hong Kong ocupó el primer lugar y fue nombrado The Best Bar in Asia , con el patrocinio de Perrier, así como The Best Bar in Hong Kong

ocupó el primer lugar y fue nombrado The Best Bar in , con el patrocinio de Perrier, así como The Best Bar in La lista incluyó 14 nuevas propuestas y bares que abarcan 16 ciudades diferentes

Singapur aseguró 11 puestos, entre ellos Jigger & Pony ocupó el segundo lugar y fue nombrado The Best Bar in Singapore

Bar Mood de Taipéi se llevó el título Ketel One Sustainable Bar

Tesouro de Goa es el London Essence Best New Opening

es el London Essence Best New Opening Argo de Hong Kong ganó el Disaronno Highest New Entry

ganó el Disaronno Highest New Entry Bar Benfiddich de Tokio ganó el Rémy Martin Legend of the List

ganó el Rémy Martin Legend of the List Colin Chia de Singapur es el Roku Industry Icon

MO Bar de Singapur fue nombrado Nikka Highest Climber

Honky Tonks Tavern de Hong Kong es el Campari One To Watch

es el Campari One To Watch La primera versión del Siete Misterios Best Cocktail Menu Award fue para Bar Trigona de Kuala Lumpur

Puede ver la lista completa del 1 al 50 aquí.

BANGKOK, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- La lista 2022 de los Asia's 50 Best Bars, patrocinada por Perrier, fue anunciada en una ceremonia de premiación presencial en Bangkok, Tailandia. Con la participación de bares de 16 ciudades de Asia, la noche culminó con el nombramiento de Coa de Hong Kong como The Best Bar in Asia, un premio patrocinado por Perrier. Por primera vez desde 2019, la séptima edición de los premios se llevó a cabo ante 500 invitados. La ceremonia también se transmitió en la página Facebook de The World's 50 Best Bars y en el canal 50 Best Bars TV de YouTube, y aún está disponible para su visualización.