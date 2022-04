COA, HONG KONG PREND LA PREMIÈRE PLACE DANS LA LISTE DE ASIA'S 50 BEST BARS POUR LA DEUXIÈME ANNÉE

Salué pour son menu et son hospitalité soignés, Coa décroche la 1ère place pour la deuxième année. Jigger & Pony , Singapour conserve sa place au nº 2, pour la deuxième année consécutive, remportant également The Best Bar in Singapore . Le nouveau venu d' Hong Kong Argo est n° 3 et remporte le titre de Disaronno Highest New Entry.

Parmi les autres prix spéciaux annoncés, citons : Honky Tonks Tavern, Hong Kong, comme Campari One To Watch ; Singapore's Colin Chia comme Roku Industry Icon ; Bar Mood, Taipei, comme Ketel One Sustainable Bar ; MO Bar, Singapore, comme Nikka Highest Climber et Bar Trigona, Kuala Lumpur, qui remporte le premier Siete Misterios Best Cocktail Menu Award en Asie.

Mark Sansom, directeur du contenu pour Asia's 50 Best Bars, déclare : « Nous ne pourrions être plus heureux que Asia's 50 Best Bars soit revenu à un format d'événement en direct cette année. Félicitations à Jay Khan et à l'équipe de Coa pour avoir conservé leur position de n° 1 et à toutes les équipes de bar représentées dans le classement. »

