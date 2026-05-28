Il vertice di Bangkok affronta la crescente minaccia della criminalità organizzata che sfrutta le tecnologie digitali

BANGKOK, 28 maggio 2026 /PRNewswire/ -- Alti funzionari delle forze dell'ordine, autorità giudiziarie ed esperti internazionali di criminalità organizzata provenienti dall'Europa e dal Sud-Est asiatico si sono riuniti questa settimana a Bangkok per un importante evento internazionale incentrato sul rafforzamento della cooperazione contro la criminalità organizzata transnazionale. L'evento della Comunità di pratica regionale, della durata di due giorni, tenutosi il 26 e 27 maggio nell'ambito del progetto Phygital-OC finanziato dall'UE, ha riunito rappresentanti delle forze dell'ordine europee e del Sud-Est asiatico, dell'INTERPOL, delle autorità giudiziarie e delle organizzazioni di sicurezza internazionali per affrontare la crescente minaccia rappresentata dalle reti criminali che operano a livello transnazionale grazie alla tecnologia.

Organizzato dal partner del consorzio, la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), l'evento intitolato "Rafforzare la cooperazione delle forze dell'ordine per contrastare i gruppi criminali organizzati di matrice etnica" si è concentrato sul miglioramento della collaborazione internazionale, della condivisione di informazioni e del coordinamento operativo in risposta alle minacce sempre più sofisticate della criminalità organizzata.

Le discussioni hanno analizzato le tendenze emergenti della criminalità organizzata nel Sud-Est asiatico e i loro legami con l'Europa, comprese le attività di reti criminali interconnesse che operano a livello transregionale, lo sfruttamento delle tecnologie digitali e dei sistemi finanziari da parte dei gruppi criminali, nonché le sfide che le indagini transfrontaliere e la cooperazione giudiziaria si trovano ad affrontare.

I partecipanti hanno inoltre esaminato le opportunità per rafforzare la cooperazione tra le forze di polizia del Sud-Est asiatico e i partner internazionali, oltre ad approcci pratici per migliorare lo scambio di informazioni e il coordinamento operativo.

"I gruppi criminali organizzati a livello transnazionale sono sempre più agili, tecnologicamente sofisticati e connessi a livello globale", ha affermato Ruggero Scaturro, analista senior della Global Initiative against Transnational Organised Crime (GI-TOC), partner del consorzio Phygital-OC.

"Nessun Paese o agenzia può affrontare queste minacce da solo. Eventi come questo sono essenziali per costruire delle solide partnership internazionali, la comprensione operativa e gli approcci collaborativi necessari per smantellare le reti criminali che operano sia in scenari fisici che digitali".

L'incontro di Bangkok fa parte del più ampio progetto Phygital-OC, che mira a rafforzare le capacità delle forze dell'ordine e la cooperazione internazionale in risposta alla crescente convergenza tra le attività della criminalità organizzata fisica e quella digitale.

NOTA PER I REDATTORI:

Per ulteriori informazioni sul progetto, visitare il sito web: www.phygital-project.eu

Informazioni sul progetto

Phygital-OC è un progetto finanziato dall'UE incentrato sulla comprensione e il contrasto della convergenza tra le attività della criminalità organizzata nel mondo fisico e in quello digitale. Il progetto mira a rafforzare le capacità delle forze dell'ordine, migliorare la cooperazione internazionale e sviluppare nuovi approcci per contrastare la criminalità organizzata che sfrutta le tecnologie digitali.