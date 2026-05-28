Bangkok Summit richt zich op de groeiende dreiging van digitaal georganiseerde criminaliteit

BANGKOK, 28 mei 2026 /PRNewswire/ -- Hoge functionarissen van wetshandhavingsinstanties, justitiële autoriteiten en internationale experts op het gebied van georganiseerde misdaad uit Europa en Zuidoost-Azië verzamelden zich deze week in Bangkok voor een belangrijke internationale bijeenkomst gericht op het versterken van de samenwerking tegen internationale georganiseerde digitale criminaliteit. De tweedaagse bijeenkomst van de Regional Community of Practice, die op 26 en 27 mei plaatsvond in het kader van het door de EU gefinancierde Phygital-OC-project, bracht vertegenwoordigers van Europese en Zuidoost-Aziatische wetshandhavingsinstanties, INTERPOL, justitiële autoriteiten en internationale veiligheidsorganisaties bijeen om de groeiende dreiging aan te pakken die wordt gevormd door technologisch geactiveerde criminele netwerken die internationaal opereren.

Georganiseerd door consortiumpartner het Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), was het evenement met de titel 'Enhancing Law Enforcement Cooperation to Counter Ethnic Organised Crime Groups'(Verbetering van de samenwerking tussen rechtshandhavingsinstanties ter bestrijding van etnische georganiseerde misdaadgroepen') gericht op het verbeteren van de internationale samenwerking, het delen van inlichtingen en de operationele coördinatie als reactie op de steeds meer geavanceerde bedreigingen van georganiseerde digitale criminaliteit.

Tijdens de besprekingen werden de opkomende trends in de georganiseerde digitale criminaliteit in Zuidoost-Azië en hun verbanden met Europa onderzocht, waaronder de activiteiten van onderling verbonden criminele netwerken die in verschillende regio's opereren, de exploitatie van digitale technologieën en financiële systemen door criminele groepen en de uitdagingen voor grensoverschrijdend onderzoek en justitiële samenwerking.

De deelnemers onderzochten ook mogelijkheden om de samenwerking tussen Zuidoost-Aziatische politiediensten en internationale partners te versterken, naast praktische benaderingen om de uitwisseling van inlichtingen en de operationele coördinatie te verbeteren.

"Internationale georganiseerde misdaadgroepen zijn steeds wendbaarder, technologisch geavanceerder en wereldwijd verbonden", zei Ruggero Scaturro, Senior Analyst, Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC), een partner binnen het Phygital-OC-consortium.

"Geen enkel land of instantie kan deze bedreigingen alleen aanpakken. Bijeenkomsten als deze zijn essentieel voor het opbouwen van de vertrouwde internationale partnerschappen, het operationele begrip en de samenwerkingsbenaderingen die nodig zijn om criminele netwerken te verstoren die zowel in fysieke als in digitale omgevingen opereren."

De bijeenkomst in Bangkok maakt deel uit van het bredere Phygital-OC-project, dat tot doel heeft de capaciteiten van wetshandhavingsinstanties en internationale samenwerking te versterken als reactie op de toenemende convergentie tussen fysieke en digitale activiteiten van georganiseerde criminaliteit.

Over het project

Phygital-OC is een door de EU gefinancierd project dat zich richt op het begrijpen en bestrijden van de convergentie tussen fysieke en digitale activiteiten van georganiseerde criminaliteit. Het project beoogt de capaciteit van rechtshandhavingsinstanties te versterken, de internationale samenwerking te verbeteren en nieuwe benaderingen te ontwikkelen voor de bestrijding van technologisch georganiseerde criminaliteit.