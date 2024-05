Il whisky più ammirato al mondo annuncia il lancio nel 2024 del 10 Year Rye

"Per oltre 20 anni in Michter's abbiamo lavorato duro cercando di dimostrare che l'American Rye può essere un distillato di livello mondiale. Insieme al nostro US*1 Rye, il nostro 10 Year Rye ci ha aperto la strada. In effetti, il primo Rye presentato da Kentucky Michter's è stato il nostro 10 Year Rye", ha commentato il presidente di Michter's, Joseph J. Magliocco.

Diversamente da molti whisky di segale prodotti in Indiana, Canada e altrove, il 10 Year Rye di Michter's presenta le caratteristiche del suo stato di nascita, come un tipico whisky rye "in stile Kentucky". Il mastro distillatore di Michter's, Dan McKee, ha dichiarato: "Quando sono arrivato a Michter's, ho sviluppato un maggiore apprezzamento per il Rye in stile Kentucky con le sue sfumature di sapore che derivano dalla presenza di più mais e più orzo maltato in una miscela a maggioranza di segale".

Le botti destinate all'imbottigliamento del 2024 sono state approvate dal Mastro di maturazione della Michter's, Andrea Wilson. Wilson ha osservato: "Ciò che mi colpisce del 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Rye è la sua eleganza e complessità senza avere una dominante speziata. Le spezie sono meravigliosamente integrate con sentori di note floreali, frutta, miele, agrumi e cioccolato che creano un'esperienza meravigliosamente equilibrata, perfetta per una serata estiva."

Il Michter's 10 Year Rye è un distillato da 92,8 gradi (46,4% di alcol in volume) con un prezzo al dettaglio consigliato di $ 200 negli Stati Uniti. La distilleria con sede a Louisville prevede di destinare questa versione in quantità limitate anche ai suoi mercati di esportazione.

Michter's vanta una ricca e lunga tradizione nell'offrire tradizionali whisky statunitensi di qualità senza compromessi. Con ciascuna delle sue offerte di produzione limitata invecchiata fino alla sua massima maturità, l'acclamato portafoglio di Michter's comprende bourbon, rye, sour mash whisky e whisky americano. Alla fine di ottobre 2023, la storia del whisky è stata scritta quando la pubblicazione britannica Drinks International ha annunciato i risultati di un sondaggio condotto da un'accademia di esperti indipendenti di whisky, giornalisti, baristi e acquirenti di bevande a livello mondiale provenienti da più di 20 paesi. Un whisky americano (Michter's) è stato infine votato come il whisky più ammirato al mondo. Per ulteriori informazioni su Michter's, visitare il sito michters.com oppure seguirci su Instagram, Facebook e X.

