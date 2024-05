's Werelds meest bewonderde whiskey kondigt 2024 release van 10 Year Rye aan

"Bij Michter's werken we al meer dan 20 jaar hard om te laten zien dat Amerikaanse rogge een spirit van wereldklasse kan zijn. Samen met onze US*1 Rye heeft onze 10 Year Rye ons de weg gewezen. De eerste rogge die Kentucky Michter's uitbracht was onze 10 Year Rye," zegt Joseph J. Magliocco, president van Michter's.

Anders dan veel van de roggewhiskeys geproduceerd in Indiana, Canada en elders, draagt Michter's 10 Year Rye de kenmerken van zijn thuisstaat als een typische "Kentucky-style" rogge. Dan McKee, Master Distiller van Michter's, verklaart: "Toen ik bij Michter's kwam, ontwikkelde ik een grotere waardering voor Kentucky-style rogge met zijn extra smaaknuances die voortkomen uit het gebruik van meer maïs en meer gemoute gerst in een mashbill grotendeels van rogge."

De vaten die zijn vrijgegeven voor deze 2024 botteling zijn goedgekeurd door Andrea, Master of Maturation van Michter's. Wilson merkt op: "Wat me opvalt aan de 10 Year Single Barrel Kentucky Straight Rye is de elegantie en complexiteit zonder dat het kruid overheerst. De kruidigheid is prachtig geïntegreerd met hints van bloemige noten, fruit, honing, citrus en chocolade die een heerlijk gebalanceerde ervaring creëren, perfect voor een zomeravond."

Michter's 10 Year Rye is een spirit van 92,8 proof (46,4% alcohol per volume) en heeft een adviesprijs van 200 dollar in de VS. De distilleerderij uit Louisville is van plan om deze release ook in beperkte hoeveelheden toe te wijzen aan de exportmarkten.

Michter's heeft een rijke en lange traditie in het aanbieden van traditionele Amerikaanse whiskeys van compromisloze kwaliteit. Elk product uit het beperkte aanbod van Michter's wordt gerijpt tot het perfect op dronk is. De veelgeprezen portfolio omvat bourbon, rye of roggewhiskey, sour mash whiskey en American whiskey Eind oktober 2023 werd er geschiedenis geschreven voor de whiskey toen de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde publicatie Drinks International de resultaten bekendmaakte van een peiling onder een Academy van onafhankelijke wereldwijde whiskeyexperts, journalisten, bartenders en drankinkopers uit meer dan 20 landen. Een Amerikaanse whiskey (Michter's) werd uiteindelijk verkozen tot 's werelds meest bewonderde whiskey. Ga voor meer informatie over Michter's naar michters.com , en volg ons op Instagram , Facebook , en X .

