Le whisky le plus admiré au monde annonce le lancement de 10 ans de seigle en 2024

« Depuis plus de 20 ans, chez Michter's, nous travaillons fort pour montrer que le seigle américain peut être un esprit de classe mondiale. Avec notre Rye américain*1, notre Rye 10 ans nous a ouvert la voie. « En fait, le premier seigle lancé par le Kentucky Michter's était notre Year Rye », a commenté le président de Michter's, Joseph J. Magliocco.

Contrairement à de nombreux ryes de seigle produits en Indiana, au Canada, et ailleurs, le rye 10 ans de Michter's porte les caractéristiques de son état d'origine en tant que seigle « kentucky-style ». Dan McKee, maître distillateur de Michter's, a déclaré : « Lorsque je suis venu chez Michter's, j'ai développé une plus grande appréciation du seigle de style kentucky avec ses nuances de saveur supplémentaires qui viennent du fait d'avoir plus de maïs et plus d'orge maltée dans un mashbill de seigle majoritaire. »

Les fûts libérés pour cette mise en bouteille de 2024 ont été approuvés par le maître de la maturation de Michter, Andrea Wilson. Wilson a fait remarquer : « Ce qui me frappe à propos du seigle Kentucky Straight Rye à un baril de 10 ans, c'est son élégance et sa complexité, sans être dominant par les épices. L'épice est magnifiquement intégrée avec des notes florales, des fruits, du miel, des agrumes et du chocolat qui créent une expérience merveilleusement équilibrée, parfaite pour une soirée d'été. »

Un spiritueux à preuve 92,8 (46,4 % d'alcool par volume), le Rye 10 ans de Michter's propose un prix de détail de 200 $ aux États-Unis. La distillerie de Louisville prévoit également d'attribuer ce lancement en quantités limitées à ses marchés d'exportation.

Michter's a une riche et longue tradition d'offrir des whiskys traditionnels américains de qualité sans compromis. Avec chacune de ses offres de production limitées à maturité, le portefeuille de Michter, très apprécié, comprend du bourbon, du seigle, du mash-whisky acide et du whisky américain. À la fin d'octobre 2023, l'histoire du whisky a été faite lorsque la publication britannique Drinks International a annoncé les résultats d'un sondage mené auprès d'une académie d'experts indépendants du whisky, de journalistes, de barmans et d'acheteurs de boissons de plus de 20 pays. Un whisky américain (Michter's) a finalement été élu le whisky le plus admiré au monde. Pour en savoir plus sur Michter's, rendez-vous sur michters.com et suivez-nous sur Instagram , Facebook et X .

