iM Global Partner annuncia l'investimento strategico in Trinity Street Asset Management, società con sede nel Regno Unito

PARIGI e LONDRA, 22 aprile 2024 /PRNewswire/ -- iM Global Partner ha annunciato oggi l'acquisizione di una quota di minoranza nella boutique d'investimento londinese Trinity Street Asset Management LLP ("Trinity Street"), che a fine marzo del 2024 gestiva 8.6 miliardi di dollari US in asset. La transazione è soggetta all'approvazione della FCA.

Fondata nel 2002, Trinity Street è una società di investimento indipendente specializzata nella gestione di portafogli azionari attivi globali ed internazionali (ex-Stati Uniti). Utilizza un approccio disciplinato e di ricerca fondamentale per investire in società in fase di cambiamenti strutturali positivi e poco riconosciuti dal mercato. Si impegna a investire in modo concentrato e a lungo termine, con un approccio mirato e indipendente dagli stili. Oltre alla sede centrale di Londra, Trinity Street ha un ufficio a New York e impiega 28 professionisti. L'azienda è guidata da un gruppo di esperti che lavora insieme in modo coeso da molto tempo e che ha costantemente ottenuto rendimenti superiori, questo per una serie diversificata di clienti istituzionali a livello globale.

Dopo la chiusura della transazione, i soci di Trinity Street continueranno a detenere la maggioranza sostanziale del capitale della società e a gestirla in modo indipendente.

Philippe Couvrecelle, fondatore e CEO di iM Global Partner, ha dichiarato: "Da alcuni anni stiamo cercando attivamente una società con sede in Europa per completare la nostra rete di nove società di investimento di alta qualità. Sono lieto di dare il benvenuto a Trinity Street Asset Management come nostro decimo partner. Il loro approccio si adatta molto bene alla nostra filosofia e i loro prodotti sono altamente complementari a quelli dei nostri partner esistenti. Le performance di Trinity Street sono state impressionanti e questa partnership ci permetterà di espandere ulteriormente la nostra offerta di prodotti a livello internazionale".

Richard Bruce, CEO e CIO di Trinity Street Asset Management, ha aggiunto: "Data la sua storia di partnership di successo, iM Global Partner è l'azionista a lungo termine ideale per Trinity Street. Siamo impegnati a garantire la longevità e la stabilità della nostra società, ad allineare i nostri interessi con quelli dei nostri clienti e a realizzare forti rendimenti d'investimento, a preservare la nostra indipendenza e a promuovere la cultura imprenditoriale. Il successo di Trinity Street è derivato dal suo approccio di gruppo, mantenere e potenziare questo aspetto a lungo termine è il nostro obiettivo strategico.

